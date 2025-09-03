Путин подшутил над Песковым

Путин подшутил над Песковым, назвав того лентяем
Песков сообщил Путину, что журналисты могут долго задавать вопросы
Президент России Владимир Путин в шутливой форме назвал своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова лентяем. Во время продолжающихся вопросов со стороны журналистов представитель Кремля заметил, что пресса может задавать их еще очень долго. Слова российского лидера прозвучали по итогам своего визита в Китай на состоявшейся пресс-конференции.

«Лентяй, не хочет работать. Стоит рядом и ленится», — заметил в шутку Путин. Слова главы российского государства приводит журналист URA.RU Екатерина Лазарева, которая была на месте событий в Пекине.

Ранее президент России, комментируя заявление главы Белого дома Дональда Трампа о предполагаемом «заговоре» между Россией, Китаем и КНДР, отметил, что американский лидер обладает чувством юмора. В свою очередь Песков сообщал, что Российская Федерация сотрудничает с другими странами ради всеобщей выгоды, а не против кого-то конкретного. Представитель Кремля также выразил надежду, что Трамп не вкладывал в свои слова буквальный смысл. По его словам, никто не строит заговоры, у государств нет на это ни желания, ни времени. Россия и ее партнеры ищут способы работать вместе для пользы своих народов.

Путин с 31 августа по 3 сентября находится с рабочим визитом в Китае. Президент России принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которого провел ряд двусторонних встреч. Позднее в Пекине состоялись трехсторонние переговоры с участием России, Китая и Монголии. Кроме того, прошли отдельные переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

