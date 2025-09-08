Reuters: Украина после потери ключевого НПЗ косвенно оплачивает нефть из России

Украина после потери собственных нефтеперерабатывающих мощностей вынуждена закупать топливо, произведенное из российской нефти. Это происходит из-за импорта дизельного топлива из стран, перерабатывающих сырье из РФ, например, из Индии. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Потеря украинских нефтеперерабатывающих заводов этим летом вынудила трейдеров компенсировать потери за счет импорта, закупая дизельное топливо даже у Индии. Эта страна импортирует значительную часть своей сырой нефти из России», — сообщает Reuters.
Как отмечает издание, необходимость в поиске новых источников топлива возникла у украинских трейдеров этим летом. Потеря собственных нефтеперерабатывающих заводов привела к дефициту, который теперь компенсируется за счет увеличения импорта, в том числе из азиатских стран.
Ранее сообщалось, что на фоне переговоров между лидерами России, США и Украины, а также введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на индийские товары из-за закупок Нью-Дели российской нефти, страны Азии, включая Индию и Китай, значительно увеличили импорт сырья из РФ. По данным аналитиков, объем поставок российской нефти в Китай в августе 2025 года вырос почти вдвое по сравнению с началом года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.