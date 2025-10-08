ГП попросила национализировать все 40 отелей «Мартон» по делу Момотова

Прокурор заявил, что в этой сети гостиниц оказывались нелегальные интимные услуги
Прокурор заявил, что в этой сети гостиниц оказывались нелегальные интимные услуги

Генеральная прокуратура России потребовала передать в собственность государства всю сеть отелей «Мартон» по делу бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова. Об этом стало известно из зала Останкинского суда Москвы, где сейчас проходит рассмотрение иска о конфискации имущества.

«В рамках иска Генпрокуратура просит передать в собственность РФ всю сеть отелей „Мартон“», — заявил представитель надзорного ведомства в суде. Его слова приводит ТАСС. 

По словам прокурора, сеть включает 40 гостиничных комплексов в ряде регионов, в том числе в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве. Он отметил, что в некоторых гостиницах предоставлялись нелегальные интимные услуги. По данным ведомства, Момотов мог использовать свой статус для прикрытия проституции в отелях. Генпрокуратура настаивает на передаче всех объектов «Мартон» в федеральную собственность.

Помимо этого, ведомство требует изъять активы Момотова на сумму не менее девяти млрд рублей. В перечень входят 95 объектов недвижимости, оформленных на его партнеров Ивана и Андрея Марченко. Виктор Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года, занимал посты секретаря Пленума и председателя Совета судей РФ, а в сентябре 2025 года ушел в отставку по собственному желанию.

