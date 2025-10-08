В Польше в ноябре запустят программу всеобщей военной подготовки

В ноябре в Польше стартует новая программа всеобщей военной подготовки. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
«В ноябре планируется запустить пилотную программу военной подготовки», — передает RMF FM. Польские власти до конца года планируют обучить по данной программе до 30 тысяч человек. Каждый участник сможет самостоятельно выбрать как место, так и продолжительность обучения — от одного до тридцати дней. Участники также смогут сами определить, чему именно хотят учиться: гражданской обороне или одной из военных специальностей.
В программу войдет обучение обращению с беспилотниками, стрельбе, а также основам военной медицины. По окончании обучения все участники примут военную присягу. После этого они официально получат статус резервиста. На сегодняшний день численность польской армии превышает 200 тысяч человек. Однако власти страны ставят перед собой амбициозную задачу — увеличить этот показатель до 300 тысяч.
