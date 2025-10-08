США оценили покупку российской нефти Индией

Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что покупка российской нефти не является «краеугольным камнем» индийской экономики. По его словам, Индия увеличила импорт нефти из России со скидкой лишь в последние 2-3 года.
«Индия не всегда покупала так много российской нефти. У нее всегда были прочные отношения с Россией, но именно в последние два-три года она начала покупать российскую нефть со скидкой», — заявил Джеймисон Грир, передает РБК.
Американский представитель отметил, что Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на индийские товары в ответ на закупки нефти у России. При этом он подчеркнул, что у Индии остаются выгодные торговые отношения с США.
Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от российских энергоносителей нанесет Индии ущерб в $9-10 млрд. Индийские власти в ответ заявили, что будут продолжать закупать нефть исходя из национальных экономических интересов.
Ранее сообщалось, что Индия готова сократить закупки российской нефти только в случае, если США разрешат ей приобретать сырье у других стран, находящихся под санкциями, таких как Иран и Венесуэла. Разногласия по этому вопросу уже приводили к введению Вашингтоном дополнительных тарифов на индийские товары и вызывали обеспокоенность в Нью-Дели относительно влияния пошлин на долгосрочные отношения между странами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.