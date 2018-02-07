Как подготовиться к новому экономическому кризису

19:14 07 февраля 2018 5

Кризис, как в 2008 году, придет в Россию из других стран, говорят эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Рекордное падение большинства фондовых индексов на этой неделе заставило экспертов заговорить о том, что в ближайшее время в России может повториться тяжелейший финансовый кризис 2008 года. Вниз пошли японский индекс Nikkei 225, гонконгский Hang Seng, аналогичную тенденцию продемонстрировали индексы в США, Германии и Великобритании. Судя по всему, очередные экономические катаклизмы не обойдут Россию стороной. Аналитики прогнозируют замедление экономического роста, ускорение инфляции и значительный рост цен. Как подготовиться к кризису — стоит ли копить деньги или лучше их вкладывать в ремонт, покупку недвижимости и путешествия, надо ли покупать доллар и евро, что будет с ипотекой — на эти и другие вопросы «URA.RU» отвечают ведущие российские эксперты.

Не опасно ли сегодня оформлять потребительские кредиты?

Эксперты советуют россиянам осторожно подходить к оформлению кредитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После перехода к плавающему курсу рубля в конце 2014 года Центробанк получил возможность «таргетировать» (способ управления экономическим явлением) не котировки на валютном рынке, а уровень инфляции, рассказал «URA.RU» финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Как и в большинстве других стран, таргетирование инфляции позволяет постепенно, но устойчиво снижать ставки по кредитам. Подобный путь прошли до нас десятки других стран. В тех же США в 1980 году до перехода к инфляционному таргетированию ставки по потребительским кредитам были сопоставимы с российскими — под 20%», — пояснил собеседник агентства.

По его оценкам, ставки по кредитам продолжат снижаться несмотря ни на что. «Тем не менее нельзя забывать о том, что отказ ЦБ РФ от таргетирования курса рубля несет в себе риски курсовой волатильности [финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены].

Валютные кредиты в таких условиях брать опасно», — утверждает Нигматуллин.

Можно ли сейчас брать ипотеку?

Пока ставки медленно снижаются, а цены на рынке недвижимости стабильны — ипотечное кредитование развивается вполне успешно, пояснил «URA.RU» доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. «Если же цены на недвижимость упадут на 20-30 процентов, то вполне возможен полноценный ипотечный кризис», — предупреждает эксперт.

Аналитик Тимур Нигматуллин напомнил, что в прошлом году просрочка по ипотеке сократилась на 0,8% — до 3,1%. При прочих равных условиях заемщикам с достаточно высокими и стабильными доходами их выгодно брать сейчас и впоследствии рефинансировать, советует экономист.

Имеет ли смысл покупать валюту?

Чем длиннее срок сбережения — тем больше резонов посмотреть в сторону валюты, говорит экономист Сергей Хестанов. По его словам, рубль за 20 лет упал в 10 раз, а укреплялся максимум на 30 процентов.

По мнению экономического аналитика Антона Шабанова, попытки приобрести валюту с целью заработка на колебаниях курса могут оказаться провальными для неопытного инвестора. «Я бы не советовал людям, которые не являются профессионалами, заниматься этим, слишком большие риски. Однако, если человек обладает серьезными сбережениями, то их, на мой взгляд, следует диверсифицировать — часть перевести в доллары, часть — в евро, иены, франки. Такой подход я считаю более разумным и надежным», — пояснил собеседник «URA.RU».

Стоит ли рожать детей или лучше переждать смутные времена?

Большинство россиян принимает решение о рождении детей осознанно, говорит глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. «Люди в первую очередь оценивают свои финансовые возможности, прикидывают, смогут ли они содержать ребенка. Не секрет, что сегодня растить детей очень тяжело. Именно поэтому любой экономический кризис, несомненно, вносит коррективы в планы людей — если человек теряет работу, то вряд ли он решится заводить малыша», — пояснил «URA.RU» Долинин.

Многие россияне не заводят детей из-за страха перед финансовым кризисом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В то же время он отметил, что кризисы в нашей стране становятся регулярными: «Если ориентироваться только на них, то завести детей невозможно. У нас что не год, то потрясение».

Он также посетовал на то, что анонсируемых государством демографических мер явно недостаточно. К примеру, по его словам, на выплаты за рождение первого ребенка может претендовать достаточно ограниченное число россиян. «Получается, что люди должны рассчитывать исключительно на себя, своих родителей, бабушек и дедушек. Если у вас сейчас плохо с деньгами, нет стабильной работы и висит кредит, то с рождением ребенка, наверное, лучше повременить», — сказал собеседник агентства.

Какие шансы сегодня при потере работы найти новую?

России безработица в глобальном смысле не грозит, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты. «В стране сейчас отмечается, хоть и небольшой, но рост производства, и есть все основания полагать, что темпы такого роста в ближайшие два-три года будут только увеличиваться. По крайней мере, такие прогнозы дают ведущие международные экономические организации. В этих условиях безработицы можно не опасаться. Да, могут быть сокращения в определенных сферах и профессиях. Но это общемировой тренд, связанный с автоматизацией производства и инновационной активностью», — пояснил «URA.RU» руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Имеет ли смысл копить деньги или лучше все потратить на ремонт или путешествия?

Вложение денег в жилье — не всегда лучшее решение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, вероятность очередного экономического шторма действительно велика. «Рубль продолжает оставаться слабым, потому как структурные проблемы российской экономики так и не решены, рынки перегреты. На это накладываются и так называемые внешние шоки — в частности, антироссийские санкции», — подчеркнул эксперт.

Однако, по его мнению, тратить средства на путешествия и, например, покупку автомобиля следует только в том случае, если эти деньги — не последние: «Можно, конечно, хорошо отдохнуть, но встает вопрос: а на что жить дальше? А вдруг потеряете работу — что тогда делать?».

Николаев считает, что людям, чьи финансовые возможности ограничены, лучше еще больше на всякий случай затянуть пояса. Не беспокоиться по поводу возможных экономических потрясений могут, пожалуй, лишь те, кому нечего терять, кто живет исключительно от зарплаты до зарплаты.

Как можно подготовиться к финансовому кризису?

Экономист Антон Шабанов советует помнить, что любой финансовый кризис — это не только неприятности, но и время возможностей. «Я не разделяю точку зрению — дескать, скоро разразится кризис, все деньги сгорят, а раз так, то их следует заранее быстро потратить. Не надо покупать вещи, если они вам не очень нужны. Создайте подушку безопасности. Она нужна, к примеру, для того, если вы вдруг неожиданно остались без работы. Отложенные средства позволят вам какое-то время посидеть дома, пока вы находитесь в поиске нового места», — пояснил Шабанов.

Он рекомендует также крайне тщательно подходить к вопросу инвестирования: «Если вам нужна квартира, потому что негде жить, то, конечно, покупайте ее. Однако если покупка жилья расценивается как инвестиционный проект, то на сегодняшний день это отнюдь не лучшее решение — рынок недвижимости сильно просел».

По мнению экономиста Артема Ермолаева, подготовиться к финансовым потрясениям достаточно сложно, однако некоторые шаги все же лучше предпринять. «Я бы советовал до наступления тяжелых времен погасить, по возможности, имеющиеся кредиты, избавиться от долгов. Если у человека есть квартира, автомобиль и относительно стабильный заработок, то пережить кризис ему будет не так сложно», — сказал он «URA.RU».