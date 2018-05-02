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02 мая 2018
01 мая 2018
10:59  02 мая 2018 0

Автостраховщики пошли на уловку и придумали новый полис

К каким хитростям прибегают агенты, чтобы получить деньги. И как им противостоять
Михаил Белый
© Служба новостей «URA.RU»
Авария на Куйбышева - Розы Люксембург с погоней и стрельбой. Екатеринбург, BMW, бмв, дтп, авария
Страховые компании идут на разные хитрости для привлечения клиентовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страховые компании сегодня начали предлагать автомобилистам новую услугу — защиту на случай ДТП, в котором у виновника отсутствует полис ОСАГО. Страховщики говорят, что такие автоаварии перестали быть редкостью, при этом добиться справедливости и адекватной компенсации ущерба будет тяжело.

Стоит ли соглашаться на, казалось бы, заманчивое предложение, почему россияне игнорируют «автогражданку» и к каким хитростям прибегают страховые агенты, чтобы вы отдали им свои деньги — «URA.RU» рассказал эксперт в сфере страхования, адвокат Антон Басин.

Отказ россиян от приобретения полисов ОСАГО сегодня стал носить массовый характер. Одни не покупают его вообще, другие предпочитают пользоваться «липовыми» документами — это незаконно, но они легко продаются за символические деньги.

Место под застройку. ДТП.Курган
Отсутствие полиса ОСАГО у виновника ДТП — серьезная проблема
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Почему автомобилисты игнорируют «автогражданку»? Во-первых, высокая цена — многим покупка полиса стала просто не по карману. Например, среднестатистическому пенсионеру в нашей стране на страховку надо копить чуть ли не целый год. Во-вторых, страховщики по-прежнему навязывают людям дополнительные услуги — дескать, мы продадим ОСАГО только при условии, если вы застрахуете у нас свою жизнь или жилье, а это опять же совсем другая цена вопроса. В-третьих, во многих населенных пунктах до сих пор люди сталкиваются с дефицитом полисов, их попросту нет в наличии. Таким образом, хорошую идею, в основе которой было разумное страхование, полностью извратили.

Новая услуга, когда страховщики предлагают водителям приобрести полис на тот случай, если у виновника дорожно-транспортного происшествия нет ОСАГО, на самом деле новой задумкой не является. Называйте это как хотите — хитростью, уловкой, маркетинговым ходом. В любом случае мы имеем перед собой удешевленный вариант полиса КАСКО. По последнему можно застраховать автомобиль от автоаварии по своей вине, от угона, от любого ущерба — например, если на крышу упадет ветка или с крыши сосулька. Но этот вид страхования из-за своей высокой стоимости доступен далеко не всем. Видимо, по этой причине страховщики придумали «усеченное» КАСКО с одним условием: страховка будет действовать, если у второго участника ДТП отсутствует полис ОСАГО. Стоимость такой услуги варьируется от четырех до шести тысяч рублей в год. Думаю, это и есть справедливая цена «атвогражданки».

При желании можно прописать любое условие: например, что полис действует в случае схода селевого потока в Санкт-Петербурге или при столкновении с автомобилем синего цвета. Закон это не запрещает. Однако услуга подается как нечто новое и очень удобное.

Помнится, в свое время нечто подобное предлагала страховая компания «Русский мир», которая сегодня уже не существует. Логика страховщиков предельно понятна: не хотите покупать ОСАГО, тогда берите вот этот полис.

Вместе с тем, следует признать, что проблема попадания в ДТП, у одного из участников которого нет полиса ОСАГО, очень серьезная. В большинстве случаев пострадавшему ничего не «светит», особенно, если виновник аварии зарегистрирован в другом регионе. Могу сказать однозначно: если сумма причиненного ущерба не превышает 150 тысяч рублей, то нет никакого смысла искать правду — дороже выйдет. Перед тем, как инициировать разбирательство, прокалькулируйте расходы: в частности, во сколько вам обойдутся поездки в суд в другой регион. Не стоит забывать и то, что бремя доказывания лежит на истце. Вот и получается, что каждая наша поездка на автомобиле — это всегда серьезный риск. Можно попасть в аварию, расколотить машину и ничего не получить взамен.

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© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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