Как мы будем путешествовать, когда откроют границы

В карантин стали невозможными путешествия без маски Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия с 15 июля начнет постепенно открывать границы. Москва будет готова возобновить полеты с теми странами, в которых относительно благополучная эпидемиологическая обстановка. Однако к моментальному восстановлению перелетов это не приведет, считают авиаэксперты. Вместе с ними URA.RU разбирается, как пандемия изменит наши путешествия.

1. Пассажиры будут отказываться от авиаперелетов

В кризис резко упал пассажиропоток Фото: Анна Майорова © URA.RU

В августе—сентябре уже могут открыться отдельные международные направления, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, но на самочувствие авиакомпаний это никак не повлияет. По мнению специалиста, полноценно зарубежные авиаперевозки вернутся не раньше весны. «Но даже когда это произойдет, пассажиров будет значительно меньше. Их будет не хватать еще в течение нескольких лет», — говорит собеседник URA.RU.

Россияне будут отказываться от более дорогих международных перелетов, станут выбирать для отдыха направления поближе, говорит Гусаров. Внутри страны многие и вовсе пересядут на личный транспорт. «Даже сейчас, когда российские курорты все забронированы, мы видим, что не все туда полетели. Многие выбрали автомобиль, чтобы с комфортом добраться», — отмечает Гусаров.

На снижение пассажиропотока повлияет и уменьшение числа командировок. Раньше они составляли значительную долю перелетов.

Сейчас же компании и на деловых поездках стали экономить, отмечает Гусаров. На руку, по его словам, сыграли и новые карантинные привычки: «Благодаря коронавирусу мы подсели на информационные технологии. Теперь все проводят переговоры по скайпу и зуму, даже документы подписывают удаленно».

Схожая ситуация с поездками к родственникам, отмечает специалист. По его словам, видеосвязь освоили даже пенсионеры. Чтобы повидаться с детьми и внуками, им больше не нужно никуда лететь. А для семейной поездки можно, опять же, выбрать личный автомобиль.

2. Авиакомпаний станет меньше, но оставшиеся будут расширяться

Пережить кризис смогут только крупные авиакомпании, остальным придется объединяться друг с другом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Когда авиасообщение откроется, пассажиров будет не хватать еще несколько лет. Самолетов, пилотов и бортпроводников будет больше, чем нужно рынку. Содержать это авиакомпании не смогут. Высококвалифицированные специалисты останутся без работы.

Объем перевозок сократится вдвое, а на восстановление уйдет три-четыре года, прогнозирует Гусаров. По словам специалиста, это сильно изменит структуру рынка.

Новые возможности появятся для тех, кто этот кризис переживет. «Останутся только крупные перевозчики, такие как „Аэрофлот“ и несколько других российских компаний. Они займут доли тех, кто уйдет, и смогут расшириться».

Остальным игрокам придется объединяться и укрупняться, чтобы остаться в отрасли. Таким путем могут пойти региональные авиакомпании, которые государство поддерживает из-за их высокой социальной значимости. Особенно это актуально на Дальнем Востоке и на Севере, где наличие гражданской авиации — вопрос жизни и смерти. «Идет разговор о том, чтобы создать единую дальневосточную авиакомпанию, объединив „Якутию“, „Аврору“ и „Полярные авиалинии“», — указывает Гусаров.

3. Усилится роль государства в гражданской авиации

В ближайшей перспективе авиакомпании не смогут существовать без господдержки, констатирует независимый аналитик, авиаэксперт Дмитрий Адамидов. В итоге отрасль останется на дотациях, а игрокам придется консолидироваться: из 10 компаний останется три или пять.

«Рынок фактически зависит от госсубсидий. Поэтому останутся те компании, которым поможет государство. Когда чиновникам это надоест, власти задумаются над тем, как реорганизовать отрасль», — говорит собеседник агентства.

Получить официальный комментарий Росавиации URA.RU не удалось. Ответ на запрос редакции не поступил.

4. Перелеты станут более безопасными

Здоровье пассажиров будет в приоритете для авиакомпаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантин задал авиаперевозкам новые стандарты эпидемиологической безопасности. Роспотребнадзор и Росавиация обязали пассажиров надевать в полете маски и перчатки. Защитными средствам путешествующих могут обеспечить сами перевозчики.

По рекомендациям же санврачей многие крупные авиакомпании обновили систему кондиционирования. В самолетах появились высокоэффективные фильтры, способные убивать до 99,7% вирусов и обновлять воздух в салоне каждые 2-3 минуты.

Соблюдать социальную дистанцию помогают онлайн-регистрация на рейс и посадка на самолет группами. Некоторые зарубежные авиакомпании придерживаются обязательной шахматной рассадки в салонах. В России от этой идеи отказались, но через одного садят, если на борту осталось достаточно свободных мест.

По словам Адамидова, авиаперевозки не могут быть рентабельными при шахматной рассадке. Такой подход привел бы к увеличению стоимости билетов. Пассажир в этом случае по возможности выберет железнодорожный или автобусный транспорт, который не так пострадал во время пандемии.

5. Авиакомпаниям придется меняться

Авиакомпаниям придется бороться за пассажира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы остаться на плаву в кризис, авиакомпании ищут любые возможности. При этом снижать издержки им уже некуда, указывает Роман Гусаров. «Они будут оптимизировать структуру, приводить ее в соответствии с рынком: уменьшать число самолетов, увольнять сотрудников, — рассказывает собеседник URA.RU. — Сейчас авиакомпании ждут, что будет с рынком, и не идут на серьезные меры. Как только станет понятно, насколько в итоге упадут перевозки, будут и сокращения».

Другой путь для авиакомпаний — уйти в низкобюджетный сегмент: отказать пассажиру в питании на борту, урезать сервис. Однако не всегда уменьшение себестоимости может повысить продажи, отмечает Гусаров:

«В кризис пассажиры низкобюджетных авиакомпаний перестают путешествовать. При этом летать с неполной загрузкой лоукостеры себе позволить не могут».

Чтобы суда не простаивали, ряд авиакомпаний начали совершать грузовые перевозки пассажирскими бортами. Так они ответили на возросший в условиях карантина спрос на доставку. В пресс-службе Smartavia URA.RU отметили, что за время карантина компания поставила собственный рекорд по грузоперевозкам. В компании «ИрАэро» также зафиксировали рост этого сегмента и выразили готовность нарастить объемы грузоперевозок при возникновении спроса. «Уральские авиалинии» также переориентировались на грузовые перевозки. На запрос редакции к компании пообещали ответить позднее.

Роман Гусаров отмечает, что рано или поздно ситуация в авиационной отрасли нормализуется. «Если не будет новой эпидемии, когда-нибудь рынок восстановится. Люди вернутся на популярные курорты. Но жизнь в посткоронавирусную эпоху уже будет другой. Изменится и то, как мы будем путешествовать».

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