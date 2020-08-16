Понедельник посвятим новым знаниям и громким звукам

В понедельник заглянем сразу на два рок-концерта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

17 августа, в понедельник, начнем новую неделю с презентации видео о великом актере, создадим фильм вместе с Третьяковкой, побываем на встрече с молодым писателем и как следует покричим вечером на двух рок-концертах. Подробнее — в афише URA.RU на понедельник. Время наших рекомендаций — уральское (+2 к Москве).

Что сделать утром?

17 августа 2020 года Олегу Павловичу Табакову — великому советскому и российскому актёру, режиссёру театра и кино — исполнилось бы 85 лет. В честь этого родной город актера в 10:00 проведет онлайн-презентацию фильма о нем.

Что сделать днем?

В 15:00 Третьяковская галерея проведет онлайн-обучение «Пластилиновая анимация» . Участники мастер-класса попробуют себя в роли аниматоров и художников-декораторов, создадут сказочных персонажей и соединят их вместе в небольшой анимационный фильм. Участие могут принимать как взрослые, так и дети от 7 лет.

Что сделать вечером?

17 августа в 21:00 состоится онлайн-встреча с писателем и журналистом, главным редактором радио «Глаголев FM», лауреатом премии «Дебют», автором книги «Библия бедных» Евгением Бабушкиным и презентация его новой книги «Пьяные птицы, веселые волки». Новая книга — это сказки, притчи и пьесы о современных чудаках, живущих рядом с нами и в нас самих.

В 21:00 можно также заглянуть на онлайн-рок-концерт группы «Нервы» . За 11 лет существования группа исколесила всю Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и Европу, и обзавелась тысячной аудиторией фанатов. 17 августа музыканты обещают сыграть всё, что в голову придёт, без плейлиста и чётко выстроенной программы — разбавят понедельник непосредственностью и задором.

Ну, а если вам захочется покричать в конце первого рабочего дня новой недели — вэлкам на онлайн-трансляцию концерта Steel Panther , группы из Лос-Анджелеса (Калифорния), играющей глэм-метал и известной в музыкальных кругах своими пошлыми юмористическими мотивами и гипертрофированным образом глэм-метал-группы 80-х годов.