Путин расширит оснащение армии под нужды спецоперации

Власти вложат миллиарды рублей в военные проекты

17 ноября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Лучшие проекты оборонной сферы будут поддержаны за счет ФРП Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин расширил возможности отечественной промышленности. Еще больше предприятий смогут диверсифицировать свои производства и работать на нужды армии и обеспечение участников спецоперации на Украине, комментируют политологи итоги встречи Путина с главой Фонда развития промышленности Романом Петруцей 17 ноября. Одновременно, по словам аналитиков, они смогут решать вопросы импортозамещения. Уже в начале встречи президент Путин оценил результаты восьмилетней работы Фонда развития промышленности. «Условия поддержки бизнеса весьма льготные — один, три, пять процентов до десяти лет, и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом программа хорошая. Насколько я понимаю и результаты такие», — сказал Путин. Глава ФРП Роман Петруца попросил президента поддержать докапитализацию фонда Фото: kremlin.ru Петруца подтвердил слова президента цифрами. Он отметил, что ежегодно фонд финансирует сотни проектов. «Только в этом году мы уверенно идем к цифре 250 займов на сумму свыше 100 миллиардов рублей — это огромная для нас сумма. А всего за время работы фонда [с 2014 года] мы профинансировали уже почти 1200 проектов в 74 регионах страны», — сообщил глава ФРП. Во многом результаты фонда определяют так называемые «дешевые и длинные» кредиты, которые ни один коммерческий банк не выдаст бизнесу. Причем, по словам Петруцы, сложности с возвратом займов испытывают всего около 3% компаний. «Иными словами, капитал, предоставленный нам, государственные средства, сохранен и даже приумножен за счет тех небольших процентов, которые нам платят предприятия. Сейчас это уже два миллиарда в год», — пояснил Петруца. Российская промышленность в ближайшее время будет переориентироваться под нужды армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Путин, улыбаясь, тут же отреагировал. «Я знаю. Поэтому и Минфин, и ЦБ дают высокую оценку вашей работе», — заметил он. По словам Петруцы, «фонд готов к новым вызовам с точки зрения поддержки проектов государственной значимости». Но для этого нужно произвести докапитализацию. Глава фонда пояснил, что уже есть «огромный навес одобренных проектов». «По моим оценкам, сумма возможных проектов в следующем году по финансированию больше 100 млрд рублей», — сообщил Петруца. Проекты по внедрению продукции гражданского назначения останутся в портфеле ФРП, считают эксперты Фото: Размик Закарян © URA.RU Президент дал понять, что заинтересован в докапитализации ФРП и поддерживает это. Однако конкретные условия он обсудил с Петруцей уже в закрытом формате. Механизм работы ФРП доказал свою эффективность и результативность, считает завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Игорь Буданов. «Эти проекты [которые финансирует ФРП] — перспективные направления, куда стоит вкладывать деньги и создавать точки накопления капитала в стране. Эти инвестиции в будущем привлекут новые. Это вложение в идеи. Благодаря этому механизму, поддерживаются проекты, которые принесут пользу экономике», — отметил Буданов. Эксперты уверены, что докапитализация ФРП позволит наладить производство в том числе современной военной продукции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Структурная перенастройка экономики предполагает поддержку и развитие секторов, которые до сих пор развивались медленнее других (например, обрабатывающие производства), поясняет замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Поддержка этих секторов позволит России снизить зависимость от нефтегазовых ресурсов. «Спрос на ТЭК с развитием технологий в мире может упасть. Плюс санкции подоспели. Наш рынок машиностроительной продукции с уходом западных компаний освободился примерно на треть — это более 2,5 триллиона рублей. Для развития производств нужно либо завозить часть компонентов, либо осваивать их производство здесь. В этой ситуации роль ФРП возрастает — стране нужны современные технологии», — полагает Миронов. До сих пор механизмы ФРП использовались больше для гражданского сектора. Однако сейчас аналитики связывают готовность Путина докапитализировать ФРП с ориентированием промышленности на военные нужды. Суверенное развитие России должно учитывать и гражданскую, и военную составляющую, убежден старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. «В силу тех условий, в которых России приходится осуществлять суверенное развитие, это развитие должно учитывать в полной мере две составляющие: мирное развитие и обеспечение обороноспособности, в данном случае — нужд армии, которая ведет спецоперацию на Украине. Речь идет именно о двух составляющих: внимание к военной части ни в коей мере не подразумевает забвение мирной части», — пояснил политолог. Новость по теме Кремль: Украина не хочет никаких переговоров с Россией Политолог Марат Баширов считает это «важным сигналом». «Стало понятно, что не все потребности Минобороны обеспечиваются. Для этого был создан корсовет при правительстве и рабочая группа Госсовета. Президент поставил задачу — определить приоритетные направления. Но само правительство не может заниматься сопровождением этих проектов. Поэтому есть такой фонд [развития промышленности]. Я думаю, что в этом контуре все и решилось, потому президент и поддержал предложение о докапитализации», — заключил Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин расширил возможности отечественной промышленности. Еще больше предприятий смогут диверсифицировать свои производства и работать на нужды армии и обеспечение участников спецоперации на Украине, комментируют политологи итоги встречи Путина с главой Фонда развития промышленности Романом Петруцей 17 ноября. Одновременно, по словам аналитиков, они смогут решать вопросы импортозамещения. Уже в начале встречи президент Путин оценил результаты восьмилетней работы Фонда развития промышленности. «Условия поддержки бизнеса весьма льготные — один, три, пять процентов до десяти лет, и сумма от пяти миллионов до пяти миллиардов. В целом программа хорошая. Насколько я понимаю и результаты такие», — сказал Путин. Петруца подтвердил слова президента цифрами. Он отметил, что ежегодно фонд финансирует сотни проектов. «Только в этом году мы уверенно идем к цифре 250 займов на сумму свыше 100 миллиардов рублей — это огромная для нас сумма. А всего за время работы фонда [с 2014 года] мы профинансировали уже почти 1200 проектов в 74 регионах страны», — сообщил глава ФРП. Во многом результаты фонда определяют так называемые «дешевые и длинные» кредиты, которые ни один коммерческий банк не выдаст бизнесу. Причем, по словам Петруцы, сложности с возвратом займов испытывают всего около 3% компаний. «Иными словами, капитал, предоставленный нам, государственные средства, сохранен и даже приумножен за счет тех небольших процентов, которые нам платят предприятия. Сейчас это уже два миллиарда в год», — пояснил Петруца. Путин, улыбаясь, тут же отреагировал. «Я знаю. Поэтому и Минфин, и ЦБ дают высокую оценку вашей работе», — заметил он. По словам Петруцы, «фонд готов к новым вызовам с точки зрения поддержки проектов государственной значимости». Но для этого нужно произвести докапитализацию. Глава фонда пояснил, что уже есть «огромный навес одобренных проектов». «По моим оценкам, сумма возможных проектов в следующем году по финансированию больше 100 млрд рублей», — сообщил Петруца. Президент дал понять, что заинтересован в докапитализации ФРП и поддерживает это. Однако конкретные условия он обсудил с Петруцей уже в закрытом формате. Механизм работы ФРП доказал свою эффективность и результативность, считает завлабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Игорь Буданов. «Эти проекты [которые финансирует ФРП] — перспективные направления, куда стоит вкладывать деньги и создавать точки накопления капитала в стране. Эти инвестиции в будущем привлекут новые. Это вложение в идеи. Благодаря этому механизму, поддерживаются проекты, которые принесут пользу экономике», — отметил Буданов. Структурная перенастройка экономики предполагает поддержку и развитие секторов, которые до сих пор развивались медленнее других (например, обрабатывающие производства), поясняет замдиректора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Поддержка этих секторов позволит России снизить зависимость от нефтегазовых ресурсов. «Спрос на ТЭК с развитием технологий в мире может упасть. Плюс санкции подоспели. Наш рынок машиностроительной продукции с уходом западных компаний освободился примерно на треть — это более 2,5 триллиона рублей. Для развития производств нужно либо завозить часть компонентов, либо осваивать их производство здесь. В этой ситуации роль ФРП возрастает — стране нужны современные технологии», — полагает Миронов. До сих пор механизмы ФРП использовались больше для гражданского сектора. Однако сейчас аналитики связывают готовность Путина докапитализировать ФРП с ориентированием промышленности на военные нужды. Суверенное развитие России должно учитывать и гражданскую, и военную составляющую, убежден старший преподаватель кафедры сравнительной политологии факультета управления и политики МГИМО МИД России Алексей Зудин. Политолог Марат Баширов считает это «важным сигналом». «Стало понятно, что не все потребности Минобороны обеспечиваются. Для этого был создан корсовет при правительстве и рабочая группа Госсовета. Президент поставил задачу — определить приоритетные направления. Но само правительство не может заниматься сопровождением этих проектов. Поэтому есть такой фонд [развития промышленности]. Я думаю, что в этом контуре все и решилось, потому президент и поддержал предложение о докапитализации», — заключил Баширов.