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01:24
Стало известно, в какой момент загорелся вертолет президента Ирана Раиси
01:20
Стала известна важная деталь после ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси
01:18
Глава Крыма Аксенов: после ракетной атаки ВСУ погибли случайные прохожие
Мишустин меняет технологическую политику России
01:14
Авиакомпания «Ямал» получила вертолеты, работающие при экстремально низких температурах
01:11
Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом
01:03
В Екатеринбурге бродячие собаки покусали девушку
ВС РФ освободили Андреевку, а Украина атаковала Татарстан: главное к вечеру 23 мая
00:53
Рогов: Россия отражает удары ВСУ ракетами ATACMS в Крыму
00:47
Челябинцам рассказали о погоде на последний звонок
00:45
Bloomberg: G7 поддержала идею США по кредиту Украине за счет российских активов
Что известно о генерале Ахмедове, которого сняли с должности командующего 20-й армии
00:43
Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с Раиси
00:30
В России ужесточат наказание за скрытые автомобильные номера
00:26
Суд отправил под стражу фигурантов по делу о хищении денег у «Россетей»
Арабский мир видит в Путине посредника по Ближнему Востоку
00:24
Путин и Лукашенко обсудят учения по применению ядерного оружия
00:24
Маск рассказал, когда людям не придется работать
00:23
Путин и Лукашенко в Минске обсудят конфликт на Украине
Aurus в подарок и инструкция по наушникам: как прошла встреча Путина и короля Бахрейна. Фоторепортаж
00:07
Президент ОАЭ наградил помощника Путина орденом Заида II первой степени
00:01
Президент Чехии Павел попал в больницу
00:00
Губернатор Артюхов показал танки стран НАТО, побитые солдатами РФ на СВО. Фото
Врачи тюменской больницы подняли бунт: чего они требуют
23 мая 2024
23:50
Боррель приветствовал воссоединение в Москве детей с Украины с их семьями
23:48
Мишустин освободил от должности главу департамента контроля правительства
23:47
В Челябинске выставили на продажу пляжный клуб. Скрин
Арестованный полковник Дьяков заявил, что его оговорил друг
23:40
Россия в 2024 году нарастит экспорт свинины
2
23:35
Вице-губернатор ХМАО потребовал очистить придорожные полосы от мусора
23:30
В СБУ назвали новую цель атак ВСУ
В Иране хоронят погибшего в авиакатастрофе президента Раиси. Фоторепортаж
23:20
Аналитик Осадчий: имущество США в РФ может покрыть ущерб от изъятия активов
2
23:15
Главе ТСЖ в Перми предъявлено обвинение в подкупе от ремонтников
23:14
Экономисту Сонину* заочно вынесли приговор за фейки о ВС России
Куйвашев вывез замов и 10 министров к мэру, которого разносил
23:00
Ветерану СВО из ЯНАО отказали в работе, несмотря на решение суда
22:46
В Тюменской области нашли мертвым мужчину, который пропал 10 мая
22:42
ФСБ провела обыски и задержание в мэрии Челябинска
Чем запомнился экс-мэр Воронежа Кстенин: его история и интересные факты
22:40
Что нельзя делать 24 мая, в Мокрый день, чтобы не остаться без денег: приметы
2
22:30
Губернатор ХМАО дала поручение подчиненным по борьбе с паводком
22:29
Появилось видео пожара на полигоне под Львовом, где погибли 100 военных ВСУ
Тело президента Ирана доставили в его родной город Мешхед. Фоторепортаж
22:26
В Нижнем Тагиле подросток без прав устроил массовое ДТП. Видео
22:22
По инициативе Матвиенко КСП проверит расходы челябинцев на вывоз мусора
22:18
Спикер думы Нижневартовска и дети из Белгорода налепили пельменей. Фото
Влиятельный чеченский силовик позвал пермяков в свои ряды
22:01
«Лента.ру» нашла у сотрудника МО Вертелецкого несостыковки в декларации
21:54
Ледоход продвинулся на полсотни километров, а в Ноябрьске прошел снегопад: события дня в ЯНАО
21:44
Кто стал любимчиками школьников в телепремии «Дай Пять!». Фоторепортаж
Путин и король Бахрейна обсудили проблемы на Ближнем Востоке: главные заявления
21:38
Губернатор Артюхов обсудил ямальские проекты с зампредом правительства РФ
21:35
СМИ выставили бывшего замгубернатора ХМАО и ЯНАО жертвой мошенников
21:35
Лавров рассказал о планах России на Африку
С какими проблемами столкнулась армия в зоне СВО из-за арестованного генерала Шамарина
21:20
В Тюмени подорожали велосипеды
1
21:13
Рогов: командующий 20-й армией Ахмедов снят с должности
3
21:09
СКР: глава управления Минобороны Вертелецкий взят под стражу
1
Власти продолжат борьбу с коррупцией в Минобороны: главные заявления Пескова
21:09
SHOT: пермский завод, давший взятку Шамарину, поставлял для Минобороны телефоны
21:08
Shot раскрыл, чем владел задержанный офицер Минобороны Вертелецкий
2
21:08
В ЯНАО третий раз горит одна и та же «деревяшка»
Что известно об экс-советнике главы МО РФ, которую называют сожительницей Иванова
21:04
В Тюмени нашли труп утопленника-мужчины, который пропал без вести 10 дней назад
21:03
Путин одобрил Шумкова, первый ЕГЭ и табу на алкоголь: главное за 23 мая
1
20:54
Свердловский борец с коррупцией Дьяков не согласен с арестом
1
«Чистки» в Минобороны: против кого завели уголовные дела
20:51
ТАСС: пермские топ-менеджеры «Телты» дали показания против генерала Шамарина
1
20:50
Челябинские семьи стали строить больше коттеджей и частных домов. Инфографика
20:50
Онколог назвал ранние симптомы рака щитовидной железы
2
Как изменится налоговая система в России: главные заявления Силуанова. Инфографика
20:48
В ХМАО искусственный интеллект будет следить за водителями общественного транспорта
20:48
Какие деревни исчезли с карты Пермского края за последние четыре года. Карта
20:45
Челябинцам рассказали о самых зараженных клещами территориях. Инфографика
1
20:41
В Тюменской области срочно эвакуируют жителей муниципалитета из-за подъема воды в реке
20:34
Заместитель губернатора ЯНАО проверил стройки в Губкинском
20:31
Пермская прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам нарушений на ЕГЭ
20:27
Стали известны подробности задержания офицера Минобороны Вертелецкого
3
20:22
Археологи объявили о масштабных раскопках средневековых вождей ХМАО
20:20
Чем пермяков удивляют на выставке железных скульптур: фоторепортаж
20:15
Шольц высказался о перспективах появления в ЕС своего ядерного оружия
1
20:14
Хедлайнером фестиваля Ural Music Night станет рэпер Хаски
20:04
РВ: российские войска контролируют более половины Волчанска
20:02
Фадеев анонсировал выход новой песни про Салту. Видео
20:02
Тюменские власти заберут гаражи и земли из-за перестройки района
19:56
Супруга генерала Шамарина выдвинула свою версию ареста мужа
12
19:55
Депутат из ХМАО заплатит 50 тысяч рублей за слово «слабак»
19:54
В Нижневартовске за полгода собрали 9 миллионов рублей на помощь бойцам СВО
19:52
Губернатор Махонин вместе с Владимиром Путиным посетит Узбекистан
19:51
В Роспотребнадзоре ХМАО развеяли миф о невозвратных товарах в интернете
19:49
В продукции «Жизньмарта» нашли кишечную палочку
19:47
Инстасамка попала в список приглашенных звезд на ПМЭФ-2024
2
19:42
AP: США готовят Украине новый пакет помощи на 275 млн долларов
1
19:38
Военкор Котенок сообщил о еще одном задержанном офицере Минобороны РФ
3
19:35
Названы самые дешевые коттеджи и квартиры для посуточной аренды в Челябинске. Фото
19:33
Москалькова подтвердила нежелание Киева забирать пленных
19:32
В первый день ЕГЭ в Тюменской области химия стала самым сдаваемым предметом
1
19:29
В торговых сетях ЯНАО нашли рыбные пресервы без даты изготовления. Фото
19:27
Песков высказался о желании Киева получить разрешение на удары по России
19:25
В Краснотурьинске завершилось строительство комплекса компостирования отходов. Фото
19:22
Участников СВО освободят от уплаты процентов по ипотеке
19:22
Оппозиционный депутат проиграл суд против гордумы в ЯНАО
19:18
Лед на Оби в ЯНАО за сутки продвинулся на десятки километров
19:15
Курганский прокурор Назаров уходит в отставку. Инсайд
2
19:13
Арестованный борец с коррупцией Дьяков рассказал о связи с Чернецкой
19:12
Захарова: предложение обновить границы на Балтике носило технический характер
19:12
В Екатеринбурге автобусы и троллейбусы изменят маршруты. Инфографика
19:12
Тюменские школьники просят клиентов алкомаркетов купить им водку и пиво
19:11
Ирина Текслер пригласила челябинцев на фестиваль мороженого. Видео
1
19:07
Кадыров заявил о желании посадить Зеленского в подвал. Видео
4
19:04
Куйвашев поставил жесткое условие главе свердловского минтранса после поездки в Ирбит. Видео
2
19:03
Что известно о руководстве пермского завода, обвиняемом во взятке Шамарину
19:01
В Екатеринбурге опекун пытала приемного сына электрошокером. Видео
19:01
Осужденный курганский экс-мэр Малышев заплатит миллионы за некачественное жилье
19:01
Буровой гигант из Тюмени отбивается от исков о банкротстве
19:00
СК раскрыл размер взятки замначальника ГУСФИН Подмосковья
18:54
Король Бахрейна назвал Путина другом
1
18:54
В Челябинскую область придут летнее тепло и дожди. Скрин
18:54
Жители утонувших домов в Копейске жалуются на проблемы с выплатами
18:50
Омбудсмен ХМАО предложила расширить гарантии КМНС
18:49
Аксенов заявил о защищенности Крыма от атак ВСУ
18:45
Правительство начинает подготовку страны к отопительному сезону
3
18:41
В центре Ханты-Мансийска сносят памятник
18:35
ЛДПР в ЯНАО определила кандидата на довыборы в Тюменскую облдуму. Инсайд
18:34
Песков рассказал о перспективах российско-иранских отношений после гибели Раиси
18:34
На курганском пляже установили качели и шезлонги. Фото
18:33
Следком ходатайствует о переводе генерала Попова под домашний арест
18:32
Власти ввели новые льготы для дальневосточного бизнеса
18:30
В СК объяснили, в чем подозревают замначальника Генштаба Шамарина
3
18:21
Земфира* не смогла в суде оспорить статус иноагента
1
18:21
Владелец «Жизньмарт» показал производство изнутри на фоне массовых отравлений. Видео
1
18:20
Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны
18:11
Воспитанников детского сада в ХМАО, избивавших одногруппника, переведут в другие сады
18:10
Задержан арендатор хостела под Москвой, в котором погибли восемь человек. Видео
18:07
Пермскую школу эвакуировали после звонка о теракте
18:06
Тюменцы нашли кучи мертвых голубей
18:04
Куйвашев заявил URA.RU, что слухи о его отставке — «умышленная волна»
1
18:04
ЗАЭС отключилась от основной линии электроснабжения
18:00
Президент «Норникеля» Потанин высказался в пользу увеличения налога на прибыль
17:58
В Свердловской области мать участника СВО умерла за 2 дня до похорон сына
3
17:56
Челябинский губернатор Текслер наградил двух заместителей медалями
17:56
Прокуратура ХМАО проверяет детский сад, где избивали ребенка
17:55
Какие элитные квартиры продаются в Перми. Фото
1
17:54
Риэлторы в ЯНАО рассказали, в каких районах лучше всего покупаются квартиры
17:54
В Госдуме опровергли изъятие необрабатываемой земли у садоводов
2
17:49
Губернатор Текслер выступил со спецобращением к жителям Челябинской области. Видео
17:40
Тюменский депутат пожаловался мэрии на перегруженные парковки
17:40
Туристы из ХМАО бросились покупать дешевые круизы в Турцию
1
17:36
Глава СПЧ высоко оценил практики, применяемые в образовании в Пермском крае
17:33
Экс-куратор военных заводов Миасса Устинов досрочно вышел из колонии
1
17:31
В Тюмени вырастут цены на суши и роллы
17:30
Бармена приговорили к 25 годам за диверсию и госизмену
3
17:28
После визита Генпрокуратуры сиротам Тюменской области выделили сотни миллионов рублей на жилье
17:23
Маск раскрыл, кто будет победителем в войнах будущего
7
17:23
Театр Сургута получил денежный грант «ВКонтакте» на создание подкаста
17:21
У жителей Тюмени пытаются выманить деньги через сервис BlaBlaCar
17:19
Путин подарил королю Бахрейна длинный Aurus
2
17:17
От экономиста до журналиста: куда поступить с ЕГЭ по обществознанию в Кургане
17:16
Штурмовик-доброволец из ЯНАО погиб в зоне СВО. Фото
2
17:15
Главному борцу с коррупцией в Свердловской области вменяют взятку в 200 млн
17:13
Последние звонки для пермских школьников прозвучат без массового праздника
1
17:13
У курганской семьи сгорел дом, который они сушили после паводка. Фото
17:11
По итогам встречи Путина и короля Бахрейна подписано семь документов
1
17:10
Второй опекун Далера Бобиева обвинил его сестру в сокрытии смерти малыша
1
17:05
Путин установил порядок компенсации ущерба от санкций США
4
17:02
Руководители централизованной бухгалтерии в ЯНАО отчитались о своих заработках. Скрин
17:01
В Березниках начался снегопад. Видео
16:59
Голый тротуар и риск покалечиться: как выглядит улица Мяготина в Кургане. Фото, видео
1
16:58
Главный свердловский борец с коррупцией заключен под стражу
1
16:52
Замначальника ГУФСИН Подмосковья арестован за взятки. Фото
16:52
Жителям подтопленных домов в Копейске выплатят компенсации по решению губернатора
16:50
Минобороны РФ: украинские пограничники сдались в плен у села Красное. Видео
4
16:49
Ликвидировано казачье общество, когда-то присягнувшее губернатору Шумкову
16:48
Арестованный кадровик МО Кузнецов не признал вину и пожаловался на здоровье
3
16:47
«Единая Россия» поддержала Текслера на выборах губернатора Челябинской области. Фото
16:41
В Тюменской области задержана ОПГ, которая занималась организацией азартных игр
16:40
Зоолог объяснил нашествие медведей в города ХМАО
1
16:35
Силуанов: налоговый режим для самозанятых не изменится
16:34
Губернатору Шумкову придется набрать тысячи подписей для участия в выборах
16:34
Свердловский губернатор ответил на слухи об отъезде в Москву. Видео
1
16:32
В Пермь привезут главный трофей Всероссийской хоккейной лиги
16:29
В городе ХМАО закроют единственное отделение Сбера
16:28
Минобороны отчиталось о сбитом над Татарстаном беспилотнике ВСУ
16:25
Генпрокурор Краснов: угроза теракта со стороны националистов Киева не снижается
16:23
В тюменском вузе выросла стоимость обучения
16:21
На главной улице Ленинского района Челябинска закрыли движение. Карта
16:21
Задержанный свердловский топ-силовик отрицает вину. Видео
2
16:20
Вблизи Елабуги сбит беспилотник ВСУ. Видео
1
16:15
Самый южный город в ЯНАО завалило снегом. Видео
1
16:14
Адвокат Плахотнюк: все активы «Макфы» перешли в собственность РФ
3
16:13
Главному борцу с коррупцией в Свердловской области передали деньги и шампанское
16:10
Школьные предметы, которые ученики массово выбрали на ЕГЭ в Кургане
16:09
УФАС отказало курганским чиновникам, оговорившим местную компанию
16:07
Челябинским сиротам повысили выплаты на аренду жилья
16:07
Мэр Салехарда лично отвез гуманитарный груз в Донбасс
1
16:06
Названа причина пожара в хостеле под Москвой, где сгорели восемь человек
3
16:04
В ХМАО воспитателей детского сада обвинили в пьянстве на работе. Видео
16:04
В «Газпром нефти» прокомментировали ситуацию с размытой дорогой в ЯНАО
16:02
Baza: Нижнекамск атаковали дроны
15:57
Сестра погибшего Далера Бобиева опасается за свою жизнь. Видео
15:55
Shot: семья генерала Шамарина владеет квартирой за 12 млн и дорогим Mercedes
6
15:55
Тюменские школьники сдают ЕГЭ по новым правилам
15:55
В рейтинг Forbes попали наследники совладельца «Новатэк»
1
15:53
Король Бахрейна назвал встречу с Путиным счастливым днем
2
15:51
В Челябинской области потратят миллиард рублей на детский отдых
15:51
Тюменский миллиардер впервые получил деньги от отеля, входящего в международную сеть
15:50
Директор пермской школы рассказала подробности кончины коллеги
1
15:48
Свердловским депутатам запретили покидать регион ради «судьбоносного» заседания
2
15:47
Бастрыкин вступился за челябинских инвалидов, живущих в разваливающемся доме
15:47
Курганский завод создаст десятки рабочих мест. Фото
15:45
В аэропорту Нижнекамска не знают, когда возобновят полеты
15:44
Замначальнику УФСИН по Московской области грозит арест из-за взятки. Скрин
2
15:43
Протеже экс-мэра курганского округа победила в выборах главы. Инсайд
1
15:41
Ямальских горняков зовут работать на рудник в Магадан
15:39
Двум пермякам разморозят активы в Европе на миллионы долларов
15:37
Путин помог королю Бахрейна надеть наушники
1
15:35
Старший сын Кадырова получил новую должность
2
15:33
В Перми умерла молодая учительница химии
1
15:29
Стало известно, в чем обвиняют статусного свердловского силовика
15:26
В ХМАО родители просят полицию спасти детей от избиений в детском саду
2
15:24
Мэр Воронежа уходит в отставку
15:24
Возврат в школы оценок за поведение рассорил челябинских отцов и матерей
2
15:23
Тюменцы устроят свадьбу в стиле «Барби» на федеральном телеканале
15:21
При обстреле ВСУ в Горловке погиб мирный житель, 11 ранено
15:21
Свердловский рейдер Федулев пытается выйти на свободу
15:19
Shot: в Казани и Нижнекамске массово эвакуируют работников предприятий
4
15:18
С карты Пермского края стерли сразу пять деревень
15:17
Писатель Леонид Юзефович проведет для пермяков литературный мастер-класс
15:17
На границе Ростовской области и территории СВО появится особая зона
5
15:16
ВС РФ освободили Андреевку в ДНР
1
15:16
Тюменские школьники предпочитают истории России обществознание
15:14
Из Перми планируют запустить прямой рейс в Бухару
15:14
В Нижнем Тагиле регоператор «Рифей» восстанавливает исторический сад
3
15:10
Дочери Рашникова вошли в рейтинг богатейших наследников России от Forbes
2
15:09
Король Бахрейна высказался за прекращение войны в секторе Газа
15:06
ВСМПО-АВИСМА придумала, как решить кадровый вопрос: подключили двух министров
15:04
ВС РФ отразили контратаку ВСУ в Волчанске
15:04
Захарова пригрозила Норвегии ответными мерами после запрета на въезд для россиян
2
14:56
Статусного свердловского силовика, у которого прошли обыски, привезли в суд. Видео
2
14:55
Путин встретил короля Бахрейна в Кремле. Видео
14:54
Тюменские власти раскрыли подробности масштабной реновации города
14:49
ВСУ перебросили войска с херсонского направления на харьковское
14:49
В Татарстане закрыли два аэропорта
1
14:44
Forbes раскрыл состояние сына экс-президента «Лукойла» Алекперова
2
14:44
«Волнуются так, что руки трясутся»: в Кургане начали проводить ЕГЭ. Фото, видео
1
14:42
В Кургане после заморозков придут дожди
14:41
Что известно о деле Дьякова, к которому пришли после обысков у Чернецкой
14:40
Путин помог двум губернаторам, которых ждут непростые выборы
14:35
VK потратит 30 миллионов на культуру в регионах
14:32
Дети пермского миллиардера Рыболовлева вошли в топ богатейших наследников
1
14:32
Власти Нижневартовска прогнозируют превышение критического уровня подъема воды в Оби
14:31
Хирурги ХМАО восстановили пациенту раздавленное запястье
1
14:26
Челябинский губернатор Текслер собрал 300 медийщиков из восьми регионов. Фото, видео
14:25
Процесс по делу статусного свердловского силовика закрыли от журналистов. Фото
14:23
В Златоусте отсыпят щебнем дорогу по цене проспекта в Челябинске. Видео
14:20
Власти назвали условие, при котором отремонтируют проспект Ленина
14:19
Российские металлурги нарастили производство, несмотря на падение экспорта
14:17
Байден нашел нового партнера США вне НАТО
3
14:15
Сестру погибшего Далера Бобиева доставили в военный суд. Фото
14:15
В центре Челябинска на полмесяца ограничат движение для автомобилистов. Карта
14:15
На челябинских глав массово заводят дела из-за угрозы пожаров
14:08
Артюхов присвоил почетные звания служащим нефтегазовой отрасли
14:00
В Кремле объяснили, как выборы в Британии повлияют на РФ
14:00
Выборы губернатора в Кургане: сколько будет этапов и нюансы каждого из них
7
14:00
В Кремле прокомментировали ситуацию в Харькове
14:00
В Кремле впервые высказались о «чистках» в Минобороны
7
14:00
Кремль пообещал ответить на запрет Норвегии на въезд россиян
1
13:55
Россияне стали реже платить за мобильную связь
1
13:54
Экс-офицер ОБСЕ раскрыл неприятную для Киева правду о конфликте в Донбассе
13:52
В Пермь отправился электрокатамаран, который будет курсировать до Закамска
13:50
Участник группы «25/17» снимает фильм о Борисе Рыжем в Екатеринбурге. Фото
13:50
В Перми выставили на продажу элитную квартиру с сауной по рекордной цене. Фото
13:49
Пермский избирком нашел замену чиновнице, провалившей выборы президента
13:45
Лукашенко сменил главу Генштаба
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