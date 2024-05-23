Власти ввели новые льготы для дальневосточного бизнеса

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Михаил Мишустин посетил VII Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Владивосток, мишустин михаил
Новые меры поддержки подготовлены Мишустиным по поручению президента Фото:

В России расширяются меры поддержки дальневосточных предпринимателей, дополнительные льготы в виде сниженного тарифа распространят на тех, кто зарегистрировал свой бизнес в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 23 мая.

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«По поручению главы государства, мы распространим эту возможность [переносить оплату по сниженному тарифу] и на все остальные организации, которые до прошлого года получили соответствующий статус», — сказал Мишустин. Макрорегион, отметил глава правительства, открывает перед предпринимателями перспективы для реализации амбициозных проектов. В поддержку этого разработан целый ряд налоговых и таможенных льгот, включая пониженную ставку страховых взносов в размере около 7% и возможность отложить использование льгот на срок до трех лет для подготовки необходимой документации и инфраструктуры.

«Это позволит бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства и увеличение объемов выпуска продукции и услуг, способствуя дальнейшему развитию региона», — заключил премьер. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24».

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В России расширяются меры поддержки дальневосточных предпринимателей, дополнительные льготы в виде сниженного тарифа распространят на тех, кто зарегистрировал свой бизнес в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 23 мая. «По поручению главы государства, мы распространим эту возможность [переносить оплату по сниженному тарифу] и на все остальные организации, которые до прошлого года получили соответствующий статус», — сказал Мишустин. Макрорегион, отметил глава правительства, открывает перед предпринимателями перспективы для реализации амбициозных проектов. В поддержку этого разработан целый ряд налоговых и таможенных льгот, включая пониженную ставку страховых взносов в размере около 7% и возможность отложить использование льгот на срок до трех лет для подготовки необходимой документации и инфраструктуры. «Это позволит бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства и увеличение объемов выпуска продукции и услуг, способствуя дальнейшему развитию региона», — заключил премьер. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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