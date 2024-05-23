Власти ввели новые льготы для дальневосточного бизнеса

23 мая 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Новые меры поддержки подготовлены Мишустиным по поручению президента Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России расширяются меры поддержки дальневосточных предпринимателей, дополнительные льготы в виде сниженного тарифа распространят на тех, кто зарегистрировал свой бизнес в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 23 мая. Новость по теме Мишустин представил законопроект, меняющий технологическую политику страны «По поручению главы государства, мы распространим эту возможность [переносить оплату по сниженному тарифу] и на все остальные организации, которые до прошлого года получили соответствующий статус», — сказал Мишустин. Макрорегион, отметил глава правительства, открывает перед предпринимателями перспективы для реализации амбициозных проектов. В поддержку этого разработан целый ряд налоговых и таможенных льгот, включая пониженную ставку страховых взносов в размере около 7% и возможность отложить использование льгот на срок до трех лет для подготовки необходимой документации и инфраструктуры. «Это позволит бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства и увеличение объемов выпуска продукции и услуг, способствуя дальнейшему развитию региона», — заключил премьер. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России расширяются меры поддержки дальневосточных предпринимателей, дополнительные льготы в виде сниженного тарифа распространят на тех, кто зарегистрировал свой бизнес в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 23 мая. «По поручению главы государства, мы распространим эту возможность [переносить оплату по сниженному тарифу] и на все остальные организации, которые до прошлого года получили соответствующий статус», — сказал Мишустин. Макрорегион, отметил глава правительства, открывает перед предпринимателями перспективы для реализации амбициозных проектов. В поддержку этого разработан целый ряд налоговых и таможенных льгот, включая пониженную ставку страховых взносов в размере около 7% и возможность отложить использование льгот на срок до трех лет для подготовки необходимой документации и инфраструктуры. «Это позволит бизнесу направить сэкономленные средства на расширение производства и увеличение объемов выпуска продукции и услуг, способствуя дальнейшему развитию региона», — заключил премьер. Его слова транслировались в эфире телеканала «Россия-24».