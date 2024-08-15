Президент России Владимир Путин показал значимость Тульской области, которая является «кузницей оружия» для победы в спецоперации на Украине. Так политологи объяснили URA.RU встречу главы государства с временно исполняющим обязанности главы региона Дмитрием Миляевым. По словам аналитиков, президент положительно оценил трехмесячную работу врио и одобрил его желание избираться на пост губернатора.
В повестке президента Путина четверг, 15 августа, был посвящен обсуждению вопросов Тульской области. Темами президента и врио губернатора стали: поддержка участников СВО и их семей, развитие программ регионального значения, строительство социальных объектов, экологических вопросов, развитию муниципалитетов и сельских населенных пунктов, экономика региона, сельское хозяйство и сфера оборонно-промышленного комплекса.
«Оборонно-промышленный комплекс, который составляет основу, по сути дела, нашего промышленного региона, работает достаточно активно. Объемы производства увеличиваются. Отдельное внимание уделяем развитию отрасли беспилотных авиационных систем. На сегодняшний момент тульские производители в сутки выпускают до двух тысяч изделий, и работу эту, безусловно, будем продолжать», — доложил Миляев.
В завершении доклада Миляев обратился к Путину: «8 сентября — единый день голосования, в Тульской области выборы губернатора. Если жители поддержат, Владимир Владимирович, со своей стороны приложу все силы к тому, чтобы оправдать доверие жителей и, конечно, ваше доверие».
В ответ глава государства напомнил, что до сентябрьских выборов осталось «не так много времени», за которое нужно показать основные направления развития Тульской области «и сделать первые шаги». «По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством. Хочу пожелать вам успехов», — резюмировал Путин.
Для президента Путина Тульская область — значимый регион, поскольку там, в том числе, производится вооружение для российской армии, отметил в разговоре с URA.RU военный и общественный деятель, специалист в военной политологии Константин Сивков. Эксперт отметил, что глава государства не раз посещал регион и его предприятия ОПК. «Тульская область важная для президента. Там есть предприятия, которые занимаются производством вооружения и военной техники, необходимые для победы в СВО», — пояснил он.
С этим мнением согласна руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. По ее словам, Миляев продолжает магистральное для региона направление — стабильное развитие оборонно-промышленного комплекса, выстроенного, в том числе бывшим руководителем Тульской области Алексеем Дюминым.
«Регион делает свой вклад в укрепление оборонного и военно-промышленного потенциала страны, в достижение технологического суверенитета, в достижение Россией всех целей СВО. Регион часто и справедливо называют главной оружейной кузницей России, промышленность там составляет 43% ВРП.
Внимание президента к региону связано в том числе с этим, но не менее важен аспект благополучия жителей. Везде, куда приезжает глава государства, он общается с людьми. Так было и в Тульской области во время предыдущего визита Путина в регион. Успешную работу той же оборонной промышленности обеспечивают люди, и именно им адресовано внимание президента», — продолжила Кислицына.
После перехода бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина на должность секретаря Государственного совета, региону был нужен руководитель, «не хуже предыдущего», отметил в разговоре с URA.RU генеральный директор Федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. Поэтому, как уточнил политолог, на это место назначен помощник Дюмина.
«Миляев не появился ниоткуда. Это заместитель губернатора Дюмина, который, очевидно, проявил высокие управленческие качества, позволившие ему стать временно исполняющим обязанности. Более того, его поддержал глава государства, опираясь на собственное видение его как чиновника и оценки, полученные от Дюмина, других управленцев и администрации президента», — пояснил Старовойтов.
Старовойтов также подчеркнул, что Миляев — «не случайный человек» для Тульской области: «В регионе серьезное влияние имеют предприятия ВПК, которые имеют отношение к региональным элитам, — продолжил политолог. — Поэтому утверждать, что Миляев не связан с военно-промышленными элитами, было бы недальновидно. Как и любой глава региона, ответственный за важные государственные задачи, он взаимодействует со всеми участниками как политического, так и военно-промышленного процессов».
При этом Старовойтов заметил, что приходить на должность руководителя региона после сильного управленца — сложно, учитывая важность Тульской области. «В данном случае ему труднее, чем врио, которые могут критиковать своих предшественников. Он не сможет этого сделать, поэтому необходимо не только сохранить достигнутое, но и улучшить ситуацию. Это трудно, некоторое время инерция сохранится, но в какой-то момент придется взять ситуацию под контроль, когда появится свобода действий. Именно тогда новый губернатор раскроется. Пока его рейтинг в значительной степени зависит от президентского и влияния Дюмина. Это создает комфортные условия для нового врио, но, как известно, „медовый месяц“ не длится вечно», — резюмировал он.
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