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08 мая 2017
07 мая 2017
16:58  08 мая 2017 0

В Астане ветераны войны получили от чиновников по 1,5 $ тысячи в честь Дня Победы

Ветераны Астаны получили по 1,5 тысяч долларовФото: government.ru

В Астане ветераны войны получили по 1,5 тысячи долларов в честь Дня Победы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в Казахстане.

«На сегодняшний день в столице проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны. Из них участников ВОВ — 99 человек, инвалидов — 22, — цитирует „Газета.ру“ сообщение чиновников. — Все они получили ежегодную единовременную выплату в размере 500 тысяч тенге в канун празднования Дня Победы».

Эта сумма равняется 1,5 тысяче долларов. Всего в Астане в соответствии с установленными правилами предусмотрена социальная помощь ветеранам на общую сумму более 400 млн тенге. Эти деньги идут на лекарства, санаторно-курортное лечение и оплату коммунальных услуг.

Евгений Лазарев
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