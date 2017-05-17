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17 мая 2017
18:43  17 мая 2017 1

Украина и Евросоюз оформили безвизовый режим

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
ЕС ждет граждан УкраиныФото: Александр Елизаров © URA.RU

Украина и Евросоюз оформили необходимые законодательные документы для введения безвизового режима. Соглашение вступит в силу в начале июня этого года.

Подписание документов состоялось 17 мая во Франции после многолетних переговоров в ходе рабочего визита в Европарламент президента Украины Петра Порошенко, пишет «Национальная служба новостей».

Таким образом, Украина станет третьей из шести государств Восточного партнерства, добившихся отмены визового режима вместе с Молдавией и Грузией. Теперь у граждан Украины появится право пребывания на срок в 90 дней каждые полгода.

Документ дает только право на пребывание, но не право на проживание, трудоустройство или обучение в странах ЕС.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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