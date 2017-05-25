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25 мая 2017
24 мая 2017
23:27  24 мая 2017 0

Самый богатый сотрудник Росгвардии зарабатывает в четыре раза больше Золотова

Виктор Залотов зарабатывает меньше подчиненныхФото: Википедия
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Заместитель начальника главного управления Росгвардии по Москве Вадим Медведев за 2016 год задекларировал доход в 26 млн рублей, что в четыре раза больше дохода главы Росгвардии Виктора Залотова. По итогам прошлого года в его декларации числится 6,7 млн рублей.

Помимо поста заместителя в Росгвардии Медведев занимает еще одну должность — начальника Центра лицензионно-разрешительной работы. Кроме заработка в его декларации значатся квартира площадью 143 кв. м, два земельных участка общей площадью около 2,5 тыс. кв. м, дача со множеством построек. Кроме того, гвардеец пользуется квартирой скромной площадью — всего 41 квадратный метр, пишет РБК.

Зато у Виктора Золотова имеется один из самых больших задекларированных участков — 11,9 тысяч кв. метров. Как указывает издание, по данным Росреестра, участок расположен в Валдае. Кроме того, Золотов задекларировал еще два земельных участка: первый — площадью 277 кв. метров, второй — около 5 тыс. кв. км метров.

Глава Росгвардии владеет еще и двумя жилыми домами, один из них площадью 275 кв. м, а другой — 1070 кв. метров. В собственности у Золотова также две квартиры и несколько нежилых строений. На начальника гвардейцев зарегистрирован автомобиль Mercedes-Benz 320 GE и мотовездеход Yamaha.

Экс-депутат Государственной думы Александр Хинштейн, который сейчас занимает должность советника Виктора Золотова, заработал 5,9 млн рублей. В сравнении с предыдущим годом он обеднел почти на 200 тысяч рублей.

Нина Калинина
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