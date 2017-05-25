В Германии построят семикилометровый пивопровод

03:35 25 мая 2017 1

Для гостей рок-фестиваля пиво будет бить прямо из-под земли Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Для посетителей фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air в Германии построят пивопровод длиной более семи километров. Так организаторы фестиваля намерены решить традиционную проблему нехватки пенного напитка.

Wacken Open Air проходит в начале августа. Каждый год его посещают до 75 тысяч человек. Как сообщает «Московский комсомолец», каждый гость мероприятия выпивает за три дня по пять литров пива. Раньше пиво разливалось из бочек по кружкам. Однако его не хватало; кроме того, вызывали нарекания грузовики, доставлявшие пиво, — они повреждали почву. Поэтому был найден оригинальный выход — проложить под землей на глубине 70 сантиметров трубопровод и пустить по нему пиво.

Отмечается, что, помимо непрерывной доставки, у этого метода есть еще один несомненный плюс — во время «путешествия» по трубам с завода пиво просто не успеет нагреться, тогда как в кегах на жаре оно быстро становится теплым.