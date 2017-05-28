13:14 28 мая 2017 0

КНДР готова отбить нападение противника с воздуха Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ким Чен Ын начал массовое производство новой системы ПВО. Таким образом лидер Северной Кореи намерен показать врагам государства свою непобедимость.

За испытаниями новой системы противовоздушной обороны глава КНДР наблюдал лично. Как сообщает RT со ссылкой на корейские СМИ, эти испытания прошли успешно.

«Эта система вооружений, возможности которой были тщательно проверены, должна быть запущена в массовое производство, чтобы она покрыла всю страну, как лес, — заявил Ким Чен Ын. — И уничтожила дерзкие иллюзии врагов относительно их господства в воздухе».

Во время испытаний ПВО в 2016 году были обнаружены некоторые дефекты, которые, по словам лидера, сейчас полностью устранены. Ким остался доволен тем, что точность противовоздушных систем, их способность обнаруживать и поражать цели значительно увеличилась и приказал запустить серийное производство.