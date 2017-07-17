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18 июля 2017
17 июля 2017
21:00  17 июля 2017 0

Завод проиграли в карты, Поклонская против порно, Кремль заинтересовался свадьбой судьи. Главные новости за день — в подборке «URA.RU»

Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, поклонская наталья, единая россия, ер
Поклонская знает, как добиться своего. Если делать митинг - то прямо в штабе «Единой России»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

И вот главное к этому часу:

Судья, закатившая для дочери свадьбу в 2 миллиона долларов, рассказала, откуда у нее взялись такие деньги. На торжество позвали Баскова, Кобзона, Меладзе и Брежневу. Даже Кремль обратил внимание на праздник.

Миллионы, которые украли из городского бюджета глава Озерска и его заместитель, спрятаны на Кипре. «URA.RU» выяснило, как их вывели и на что пустят.

На заводах экс-депутата Госдумы Язева складывается ситуация, которую Путин назвал «борзотой». Предприятие «проиграли в карты». Перед рабочими — многомиллионные долги, выбить которые бессильна даже прокуратура. Бывшим работникам приходится мыть полы, чтобы выжить.

В Югре разрушено два моста, соединяющих регион со Свердловской областью.

Депутат Государственной думы РФ и экс-прокурор Республики Крым Наталья Поклонская спровоцировала митинг против порнографии прямо в штабе «Единой России». Верующие встали в проходах с плакатами. Главный лозунг — «Это оскорбляет веру».

Уральский режиссер снимет другую «Матильду». В главных ролях — депутат Милонов и боец Емельяненко.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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