{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
17 июля 2017
17:24  17 июля 2017 4

Дожди разрушили два моста, соединяющие ХМАО и Свердловскую область. ФОТО

Мостовые переходы разваливаются под действием времени и особенностей климатаФото: Александр Ломакин

В Югре обнаружены разрушения автомобильных мостов через реки Картопья и Ейтья. Сооружения расположены в западной части автономного округа, в Советском районе. Конструкции соединяют регион с соседней Свердловской областью. Фотографии, на которых запечатлены деформации, прислал в редакцию «URA.RU» пользователь под именем Александр Ломакин.

«Подмостовые зоны, русла рек — размыты. Береговые опоры разрушаются, бетонные поверхности опор не окрашены и не обработаны. Подпорные стенки имеют видимые повреждения. У подпорных стенок — размывы и подмывы, проломы в тротуарных плитах, трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений. Имеются повреждения лестничных сходов и перил. Оголовки водопропускных труб разрушаются или их нет вообще. Укрепление русел и откосов в местах подтопления ни каменной наброской, ни другими методами не проводится. Водоотводные лотки в местах со значительным продольным уклоном отсутствуют. Водоотводные кюветы заросли или размыты. Полосы отвода вдоль дорог заросли и не очищаются от растительности», — описывает разрушения Ломакин.

1/7
Фото: Александр Ломакин

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерий Фомагин комментировать ситуацию «URA.RU» отказался, сославшись на то, что занят на совещании. Мы обратились за официальными комментариями в департамент общественных и внешних связей региона, там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

20 июня 2015 года на 447-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск рухнул мост через реку. Образовалась промоина глубиной около 7 метров и длиной 30 метров. Движение по трассе было закрыто. На дороге скопилось несколько тысяч машин, в том числе большегрузы, перевозящие продукты в автономные округа на севере. МЧС оценило ситуацию как чрезвычайную, для восстановления движения потребовалось трое суток.

7 июля 2017 года на 36-м километре трассы Екатеринбург — Пермь сложилась аналогичная ситуация — рухнул фрагмент моста. Никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров