17:24 17 июля 2017 4

Мостовые переходы разваливаются под действием времени и особенностей климата Фото: Александр Ломакин

В Югре обнаружены разрушения автомобильных мостов через реки Картопья и Ейтья. Сооружения расположены в западной части автономного округа, в Советском районе. Конструкции соединяют регион с соседней Свердловской областью. Фотографии, на которых запечатлены деформации, прислал в редакцию «URA.RU» пользователь под именем Александр Ломакин.

«Подмостовые зоны, русла рек — размыты. Береговые опоры разрушаются, бетонные поверхности опор не окрашены и не обработаны. Подпорные стенки имеют видимые повреждения. У подпорных стенок — размывы и подмывы, проломы в тротуарных плитах, трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений. Имеются повреждения лестничных сходов и перил. Оголовки водопропускных труб разрушаются или их нет вообще. Укрепление русел и откосов в местах подтопления ни каменной наброской, ни другими методами не проводится. Водоотводные лотки в местах со значительным продольным уклоном отсутствуют. Водоотводные кюветы заросли или размыты. Полосы отвода вдоль дорог заросли и не очищаются от растительности», — описывает разрушения Ломакин.

1/7 Фото: Александр Ломакин

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Валерий Фомагин комментировать ситуацию «URA.RU» отказался, сославшись на то, что занят на совещании. Мы обратились за официальными комментариями в департамент общественных и внешних связей региона, там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

20 июня 2015 года на 447-м км дороги Тюмень — Ханты-Мансийск рухнул мост через реку. Образовалась промоина глубиной около 7 метров и длиной 30 метров. Движение по трассе было закрыто. На дороге скопилось несколько тысяч машин, в том числе большегрузы, перевозящие продукты в автономные округа на севере. МЧС оценило ситуацию как чрезвычайную, для восстановления движения потребовалось трое суток.

7 июля 2017 года на 36-м километре трассы Екатеринбург — Пермь сложилась аналогичная ситуация — рухнул фрагмент моста. Никто не пострадал. Ведутся восстановительные работы.