Суд объявил дату начала процесса над экс-министром Алексеем Улюкаевым

Процесс по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который обвиняется в получении взятки, начнется 8 августа. Во время судебного процесса бывший чиновник будет находиться под домашним арестом.
Рассмотрение дела будет проходить в Замоскворецком суде Москвы. Алексею Улюкаеву. Домашний арест бывшему министру был продлен до 15 августа по решению Московского городского суда, напоминает агентство Nation News.
Отметим, 26 июля Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу экс-чиновника. В отношении Алексея Улюкаева было возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере), отмечает «Национальная служба новостей».
Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. По версии следователей, чиновник требовал взятку размером в два миллиона долларов у представителя компании «Роснефть» за выдачу разрешения о приобретении госпакета акций «Башнефти».