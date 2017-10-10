{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
19:44  10 октября 2017 0

В Сеть слили имена и фото участников акции сторонников Навального в Питере

Сайт называется "Я есть Майдан"Фото: prt scr jesuismaidan.com
новость из сюжета:
Митинги Навального
все новости сюжета

Российский сайт Je suis maidan, который с помощью современных технологий отслеживает участников митингов Алексея Навального, опубликовал имена тех, кто пришел на акцию в Санкт-Петербурге. Также в Сети появились фотографии и ссылки на аккаунты людей в социальных сетях.

Сейчас в разделе «СПб» находится сорок фотографий участников митингов. Авторы проекта заявляют, что в современном мире скрываться бесполезно, и призывают оставить надежду, ведь «вас тоже найдут». Создатели сайта сообщают, что они используют технологию FindFace.

В сентябре на сайте были опубликованы фотографии и имена более сотни человек, которые участвовали в митингах Алексея Навального в Екатеринбурге и Омске. Ранее в полиции Петербурга заявляли, что участников митингов 7 октября будут отслеживать с помощью современных технологий распознавания лиц.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров