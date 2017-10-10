Российский сайт Je suis maidan, который с помощью современных технологий отслеживает участников митингов Алексея Навального, опубликовал имена тех, кто пришел на акцию в Санкт-Петербурге. Также в Сети появились фотографии и ссылки на аккаунты людей в социальных сетях.
Сейчас в разделе «СПб» находится сорок фотографий участников митингов. Авторы проекта заявляют, что в современном мире скрываться бесполезно, и призывают оставить надежду, ведь «вас тоже найдут». Создатели сайта сообщают, что они используют технологию FindFace.
В сентябре на сайте были опубликованы фотографии и имена более сотни человек, которые участвовали в митингах Алексея Навального в Екатеринбурге и Омске. Ранее в полиции Петербурга заявляли, что участников митингов 7 октября будут отслеживать с помощью современных технологий распознавания лиц.