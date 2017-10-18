Российские школьники будут ежегодно проходить тесты на наркотики

20:17 18 октября 2017 0

Наркотесты будут проходить учащиеся с 5-го по 9-й классы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство образования и науки предложило ежегодно тестировать школьников на наркотики. Закон о проведении тестов введен в России с 2014 года, но регламент периодичности там не описывался.

Проверки будут проходить учащиеся, начиная с уровня основного общего образования — с 5-го по 9-й класс, пишет «Газета.ру». В документе отмечается, что реализация инициативы не потребует дополнительных затрат.

В Госдуме уже поддержали эту идею. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT заявил, что это «замечательное решение», и добавил, что нововведение позволит понять масштаб проблемы.

«По факту сейчас это [употребление наркотиков] огромная проблема среди молодёжи. Подобное тестирование позволит хотя бы понять величину проблемы в российских школах и вовремя принять меры, понять, как с этим бороться», — считает Чернышов.