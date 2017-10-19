22:29 19 октября 2017 0

Следующий номер выйдет в ноябре Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лицом Playboy впервые в истории журнала станет девушка-трансгендер. Новый номер выйдет в ноябре и будет посвящен основателю журнала Хью Хефнеру.

Девушкой номера станет модель Инес Рау, сменившая свой пол в возрасте пятнадцати лет.

По словам девушки, в ходе фотосессии для Playboy она вспоминала о самых сложных периодах своего детства. Рау отметила, что все происходящее с ней сегодня приносит ей только счастье. Сама модель призналась, что раньше она и представить не могла, что когда-нибудь украсит обложку Playboy.

Напомним, что основатель журнала Хью Хефнер ушел из жизни 28 сентября. Его фотографию планируется разместить на декабрьском номере Playboy.