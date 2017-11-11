10:20 11 ноября 2017 3

Силовик придумал причину для сокращения населения Фото: страничка силовика в соцсети facebook

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что граждан страны, которые работают на пользу обороноспособности России, нужно расстреливать.

«Если будет хоть один намек на сотрудничество, усиливающее обороноспособность Российской Федерации, извините, будем арестовывать и расстреливать. Других вариантов нет», — подчеркнул силовик, слова которого приводит «Лента.ру».

Те, кто не будет приговорен к расстрелу, будут отбывать тюремный срок, отметил Турчинов. Напомним, что смертная казнь на Украине отменена 14 лет назад. Это решение стало результатом выполнения условий Украины для пребывания в Совете Европы и вступления в ЕС.