Российского застройщика будут судить за обман 158 человек

15:39 15 ноября 2017 0

Бизнесвумен заработала на доверчивых клиентах около 180 миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Иркутской области будут судить 43-летнюю женщину-застройщика, обманувшую более 150 человек. По версии следствия, в 2013—2016 годах гендиректор компаний «Варяг» и «Викинг» продавала гражданам таунхаусы в пригороде Иркутска. Правда, за все время было построено всего лишь несколько домов, да и то непригодных для проживания.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры, женщина создала две строительные фирмы, арендовала офисы в центральной части города и наняла штат сотрудников. По версии следствия, клиентам организаций показывали фотографии домов, скачанные из интернета, и демонстрировали земельные участки. Но никакой разрешительной документации на строительство и землю при этом не имелось.

«Для создания видимости успешной деятельности женщина разместила рекламные объявления в средствах массовой информации и на улицах города, — рассказали в пресс-службе. — Всего от действий недобросовестного застройщика пострадало 158 граждан, проживающих в различных регионах страны, на общую сумму 180 млн рублей».

Предпринимателя обвиняют по уголовным статьям «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере». Материалы уголовного дела направлены в Кировский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.