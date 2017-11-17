17:16 17 ноября 2017 0

Непонятно, откуда у подсудимых появились лезвия в зале заседания Фото: depositphotos.com © URA.RU

В московском городском суде шесть подсудимых уроженцев Чечни перерезали себе вены прямо на судебном заседании, сообщают в соцсетях. В этот момент суд решал вопрос о продлении для мужчин срока ареста по уголовному делу о массовой драке.

Подсудимые травмировали себя в знак протеста, пишет паблик Mash. Якобы они находятся под следствием с 2015 года. Когда им вновь продлили арест, у мужчин не выдержали нервы. На место выехали полицейские и медики. На данный момент выясняется, каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой лезвия в зал суда, уточняет «Русская планета».

Адвокат Шамиль Яндарбаев рассказал телеграм-каналу 360tv, что в момент происшествия, юристов выгнали из зала заседания: «Мы не могли оказать им первую помощь, сами сотрудники также не оказывали никакую помощь. На наши требования вызвать скорую говорили, чтобы мы сами вызывали. В общем, полный беспредел. Двое адвокатов упали в обморок. То есть полный бардак творился».

Канал Lifeshot пишет, что чеченцев судят по статье «Хулиганство» за драку в ресторане «Тануки» в августе 2015 года.