{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:16  17 ноября 2017 0

В Москве шесть подсудимых вскрыли себе вены прямо в зале суда. «Адвокаты упали в обморок». ВИДЕО

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, убийство, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Непонятно, откуда у подсудимых появились лезвия в зале заседанияФото: depositphotos.com © URA.RU

В московском городском суде шесть подсудимых уроженцев Чечни перерезали себе вены прямо на судебном заседании, сообщают в соцсетях. В этот момент суд решал вопрос о продлении для мужчин срока ареста по уголовному делу о массовой драке.

Подсудимые травмировали себя в знак протеста, пишет паблик Mash. Якобы они находятся под следствием с 2015 года. Когда им вновь продлили арест, у мужчин не выдержали нервы. На место выехали полицейские и медики. На данный момент выясняется, каким образом находящимся в СИЗО удалось пронести с собой лезвия в зал суда, уточняет «Русская планета».

Адвокат Шамиль Яндарбаев рассказал телеграм-каналу 360tv, что в момент происшествия, юристов выгнали из зала заседания: «Мы не могли оказать им первую помощь, сами сотрудники также не оказывали никакую помощь. На наши требования вызвать скорую говорили, чтобы мы сами вызывали. В общем, полный беспредел. Двое адвокатов упали в обморок. То есть полный бардак творился».

Канал Lifeshot пишет, что чеченцев судят по статье «Хулиганство» за драку в ресторане «Тануки» в августе 2015 года.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров