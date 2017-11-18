Ученые отправили инопланетянам музыкальное послание

Инопланетяне смогут прослушать аудиопослание через 12 лет
Группа ученых из Норвегии отправила в созвездие Малого Пса музыкально-математическое послание. Авторы 33-минутного трека ожидают, что композиция дойдет до адресатов через 12 лет.
Сигнал к звезде Лейтена, расположенной в 12,4 светового года от Земли, был отправлен из норвежского города Тромсе при помощи радиопередатчика с частотой 930 МГц. Помимо различных математических формул, послание содержит отрывки музыкальных композиций, сообщает Life.
Ученые считают, что на одной из планет-адресатов, расположенных в системе GJ 273, возможна жизнь, поэтому рассчитывают на ответ от инопланетян к 2042 году.