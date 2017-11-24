{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 69,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 ноября 2017
13:44  24 ноября 2017 0

Отцу моряка пропавшей подлодки рассказали о гибели всего экипажа

клипарт, море, океан
Лодка пропала, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-ПлатаФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Отцу одного из моряков пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в ВМС страны сообщили о смерти всего экипажа. По словам Луиса Таглиапиетро, ему позвонил начальник сына и рассказал о взрыве, произошедшем на подлодке на глубине от двухсот до одной тысячи метров.

«Мне сказали, что был подтвержден взрыв и все погибли, — цитирует РИА „Новости“ Таглиапиетро. — Никто не может выжить в результате такого».

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября. После этого экипаж не выходил на связь. Судно направлялось с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на борту находились 44 человека. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии. В поисках подлодки принял участие российский самолет Ан-124 «Руслан», пишет «Национальная служба новостей».

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров