Отцу моряка пропавшей подлодки рассказали о гибели всего экипажа

13:44 24 ноября 2017 0

Лодка пропала, когда направлялась с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Отцу одного из моряков пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» в ВМС страны сообщили о смерти всего экипажа. По словам Луиса Таглиапиетро, ему позвонил начальник сына и рассказал о взрыве, произошедшем на подлодке на глубине от двухсот до одной тысячи метров.

«Мне сказали, что был подтвержден взрыв и все погибли, — цитирует РИА „Новости“ Таглиапиетро. — Никто не может выжить в результате такого».

Подводная лодка ВМС Аргентины «Сан-Хуан» пропала с радаров 15 ноября. После этого экипаж не выходил на связь. Судно направлялось с военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата, на борту находились 44 человека. Дизель-электрическая субмарина была построена в Германии. В поисках подлодки принял участие российский самолет Ан-124 «Руслан», пишет «Национальная служба новостей».