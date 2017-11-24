18:05 24 ноября 2017 0

Семья просит поклонников жертвовать на исследование раковых заболеваний Фото: depositphotos.com © URA.RU

Родственники недавно скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского попросили его поклонников делать пожертвования в пользу организации Cancer Research, которая исследует онкологические заболевания. Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

«Семья Хворостовского хотела бы поблагодарить всех за проявление любви и поддержки в это трудное время», — пишут родные. Затем они предлагают вместо преподнесения цветов делать пожертвования в пользу британской благотворительной организации. В настоящее время собрано уже 3 758 фунтов стерлингов, что в рублях составляет чуть больше 230 тысяч, сообщается на сайте Cancer Research.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября от рака мозга. О его смерти певец Дмитрий Маликов сообщил в своем Twitter, передавал телеканал 360.