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24 ноября 2017
18:05  24 ноября 2017 0

Родные Хворостовского собирают пожертвования на исследование онкозаболеваний

Клипарт, врач, рентген, болезнь, Онкология, медицина, флюорография
Семья просит поклонников жертвовать на исследование раковых заболеванийФото: depositphotos.com © URA.RU

Родственники недавно скончавшегося оперного певца Дмитрия Хворостовского попросили его поклонников делать пожертвования в пользу организации Cancer Research, которая исследует онкологические заболевания. Об этом сообщается на странице артиста в Facebook.

«Семья Хворостовского хотела бы поблагодарить всех за проявление любви и поддержки в это трудное время», — пишут родные. Затем они предлагают вместо преподнесения цветов делать пожертвования в пользу британской благотворительной организации. В настоящее время собрано уже 3 758 фунтов стерлингов, что в рублях составляет чуть больше 230 тысяч, сообщается на сайте Cancer Research.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября от рака мозга. О его смерти певец Дмитрий Маликов сообщил в своем Twitter, передавал телеканал 360.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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