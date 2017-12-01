21:23 01 декабря 2017 0

Часть золотовалютных резервов страны увеличилась Фото: Ken Teegardin/Flickr

Резервный фонд России за ноябрь вырос на 2%, то есть на 19,12 млрд рублей, сообщило Министерство финансов РФ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) при этом, однако, сократился на 2,7%, или на 109 млрд рублей.

По состоянию на 1 декабря 2017 года объем Резервного фонда России составил 994,64 млрд рублей (17,05 млрд долларов), а объем ФНБ — 3,9 трлн рублей. Часть средств ФНБ (164,18 млрд рублей), которые находятся в Банке России, были зачислены для покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда в ноябре, информирует РБК.

Ранее федеральное правительство решило выделить 3,6 млрд рублей на повышение зарплат работникам образования. Дополнительные средства будут выделены из Резервного фонда.