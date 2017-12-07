20:27 07 декабря 2017 0

Адвокату преподавателя выбили зуб Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Кирове встреча учителя с родителями школьницы у директора лицея ВятГУ закончилась скандалом. Отец и мать девочки с порога начали агрессивно себя вести.

Учительница обратилась к адвокату после обвинений в фальсификации оценок и вымогательстве за репетиторство. Проблему попытались разрешить в стенах кабинета директора, но встреча переросла в драку. Адвокат женщины Антон Гладких записал все на видео. Он рассказал, что отец школьницы выбил ему зуб. Медики зафиксировали побои. Гладких намерен подать заявление на обоих родителей: за побои — на отца, за клевету — на мать.

В пресс-службе ГУ МВД по Кировской области сообщили, что заявление зарегистрировано в дежурной части полиции. Известно, что мать девочки является подполковником полиции. К директору она пришла в служебной форме и сразу начала грубить, передает РЕН ТВ.