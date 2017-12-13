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13 декабря 2017
19:11  13 декабря 2017 0

Старейшую сотрудницу Мариинки задушили ради похоронных денег и фотографии знаменитости

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Преступники украли банковскую карту со сбережениями пенсионеркиФото: depositphotos.com © URA.RU

В Санкт-Петербурга сотрудница благотворительной организации организовала убийство подопечной пенсионерки — старейшей работницы Мариинки, 93-летней Нины Мациной. Целью преступницы стали похоронные деньги пожилой женщины.

Во время визитов к Мациной соцработница Галина Гасанова узнала, что пенсионерка долгое время откладывала деньги на собственные похороны. Чтобы присвоить себе деньги блокадницы, Гасанова решила убить ее при помощи двух знакомых. 20 ноября преступница открыла дверь своему товарищу, который задушил пенсионерку. Третий участник преступления находился в подъезде и следил за обстановкой.

Как сообщает telegram-канал Mash, злоумышленники украли банковскую карту со сбережениями Мациной и раритетную фотографию с автографом известного певца. Но деньги злоумышленники так и не получили: они забыли узнать у своей жертвы ПИН-код от карточки.

«В результате проведения следственных действий задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также работница одной из благотворительных общественных организаций 1975 года рождения», — цитирует ТАСС пресс-службу главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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