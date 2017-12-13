19:11 13 декабря 2017 0

Преступники украли банковскую карту со сбережениями пенсионерки Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Санкт-Петербурга сотрудница благотворительной организации организовала убийство подопечной пенсионерки — старейшей работницы Мариинки, 93-летней Нины Мациной. Целью преступницы стали похоронные деньги пожилой женщины.

Во время визитов к Мациной соцработница Галина Гасанова узнала, что пенсионерка долгое время откладывала деньги на собственные похороны. Чтобы присвоить себе деньги блокадницы, Гасанова решила убить ее при помощи двух знакомых. 20 ноября преступница открыла дверь своему товарищу, который задушил пенсионерку. Третий участник преступления находился в подъезде и следил за обстановкой.

Как сообщает telegram-канал Mash, злоумышленники украли банковскую карту со сбережениями Мациной и раритетную фотографию с автографом известного певца. Но деньги злоумышленники так и не получили: они забыли узнать у своей жертвы ПИН-код от карточки.



«В результате проведения следственных действий задержаны два гражданина Армении 1983 и 1984 годов рождения, а также работница одной из благотворительных общественных организаций 1975 года рождения», — цитирует ТАСС пресс-службу главного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.