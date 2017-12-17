06:59 17 декабря 2017 0

Официальный представитель МИД РФ эмоционально отреагировала на победу пермяков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила пермских танцоров с победой на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Информация о достижении россиян была опубликована на странице Марии в Facebook.

Первоначально новость о достижении пермяков на международном турнире по латиноамериканским танцам появилась в сообществе пресс-службы администрации Перми. В заметке с видеозаписью победного выступления танцевального коллектива «Дуэт» говорится, что команда шла к заветному золоту три года, но лишь сейчас смогла превзойти действующих чемпионов — команду Германии. Захарова продублировала запись о долгожданной победе российских танцоров, добавив эмоциональный комментарий: «Пермь порвала. Поздравляю!».

Ранее сообщалось, что две танцовщицы из Екатеринбурга прошли в топ популярного проекта «Танцы» на ТНТ. На данный момент бороться за приз 3 миллиона рублей и звание лучшего танцора страны продолжает лишь одна представительница уральского региона — уроженка Екатеринбурга Светлана Макаренко.