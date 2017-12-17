{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
17 декабря 2017
16 декабря 2017
06:59  17 декабря 2017 0

«Пермь порвала». Захарова поздравила пермяков с победой над немцами. ВИДЕО

Медиа-форум
Официальный представитель МИД РФ эмоционально отреагировала на победу пермяковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила пермских танцоров с победой на чемпионате мира по латиноамериканским танцам. Информация о достижении россиян была опубликована на странице Марии в Facebook.

Первоначально новость о достижении пермяков на международном турнире по латиноамериканским танцам появилась в сообществе пресс-службы администрации Перми. В заметке с видеозаписью победного выступления танцевального коллектива «Дуэт» говорится, что команда шла к заветному золоту три года, но лишь сейчас смогла превзойти действующих чемпионов — команду Германии. Захарова продублировала запись о долгожданной победе российских танцоров, добавив эмоциональный комментарий: «Пермь порвала. Поздравляю!».

Ранее сообщалось, что две танцовщицы из Екатеринбурга прошли в топ популярного проекта «Танцы» на ТНТ. На данный момент бороться за приз 3 миллиона рублей и звание лучшего танцора страны продолжает лишь одна представительница уральского региона — уроженка Екатеринбурга Светлана Макаренко.

Наталья Полетавкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
[an error occurred while processing the directive]