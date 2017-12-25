В России с 1 января поднимут цены на автомобили BMW

20:55 25 декабря 2017 4

С 1 января такое авто будет стоить уже около 1,5 миллионов рублей Фото: официальный сайт BMW

Стоимость автомобилей марки BMW поднимется с 1 января 2018 года.Одна из причин повышения цен — рост акцизов на машины с моторами мощностью более 200 лошадиных сил. Определенную роль в формировании стоимости сыграет и увеличение утилизационного сбора.

С 1 января минимальная стоимость пятидверного хетчбэка BMW 1-й серии поднимется до 1 550 000 рублей. Купе второй серии будет стоить до 1 840 000 рублей. 2-я серия Active Tourer подорожает до 1 710 000 рублей, 3-я серия Гран Туризмо — до 2 440 000 рублей, пишет агентство Nation News.

Несмотря на это за период январь — ноябрь 2017 года в России продано 27 227 автомобилей BMW. Таким образом, по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 8%, сообщает канал 360.

Ранее стало известно о предложении Минпромторга повысить утилизационный сбор на автомобили на 87-125% с 2018 года. В таком случае цены на машины могут увеличиться на 10-17%, считают эксперты.