{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,20
Динамика за 2 недели
Евро 69,09
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
26 декабря 2017
25 декабря 2017
20:55  25 декабря 2017 4

В России с 1 января поднимут цены на автомобили BMW

С 1 января такое авто будет стоить уже около 1,5 миллионов рублейФото: официальный сайт BMW

Стоимость автомобилей марки BMW поднимется с 1 января 2018 года.Одна из причин повышения цен — рост акцизов на машины с моторами мощностью более 200 лошадиных сил. Определенную роль в формировании стоимости сыграет и увеличение утилизационного сбора.

С 1 января минимальная стоимость пятидверного хетчбэка BMW 1-й серии поднимется до 1 550 000 рублей. Купе второй серии будет стоить до 1 840 000 рублей. 2-я серия Active Tourer подорожает до 1 710 000 рублей, 3-я серия Гран Туризмо — до 2 440 000 рублей, пишет агентство Nation News.

Несмотря на это за период январь — ноябрь 2017 года в России продано 27 227 автомобилей BMW. Таким образом, по сравнению с прошлым годом продажи выросли на 8%, сообщает канал 360.

Ранее стало известно о предложении Минпромторга повысить утилизационный сбор на автомобили на 87-125% с 2018 года. В таком случае цены на машины могут увеличиться на 10-17%, считают эксперты.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров