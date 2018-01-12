{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 января 2018
Главные новости Москвы
08:08  12 января 2018 0

Модель рассказала, как «недорого» одеться на месячную зарплату. ФОТО

Елена Перминова рассказала о своей симпатии к масс-маркетамФото: Елена Перминова, Instagram

Модель и блогер Елена Перминова поделилась в Instagram снимком, под которым написала, что одеваться стильно не всегда дорогое удовольствие. На что многие подписчики отреагировали возмущением: один раз «пошопиться» за «небольшие деньги» по ее меркам — для кого-то месячная зарплата.

Девушка предложила пользователям поучаствовать в конкурсе: тот, кто первый назовет приблизительную цену ее наряда, получит подарок, сообщает Kp.ru. Оказалось, что он стоит около десяти тысяч рублей. В то время как одни пользователи соцсети восхитились умением Перминовой всегда выглядеть хорошо даже за небольшие деньги, другие упрекнули ее.

«Дорого — не всегда стильно, ведь стиль далеко не мода. Респект… Определенно… стиль улавливается человеком, а не дорогой одеждой. Какая вы крутая… На красивой женщине с прекрасной фигурой и тонким вкусом, как у Елены, все смотрится просто шикарно», — забросали модель комплиментами одни. «Дааа, когда прожиточный минимум в регионе 13 т. р., это дорого!.. Как же дорого-то… Для кого-то это месячная зарплата, капец», — раскритиковали модель в комментариях к посту другие.

Ранее россияне рассказали, что для достойного проживания им будет достаточно 40 тысяч рублей в месяц. «Национальная служба новостей» отметила, что эта сумма несопоставима с размером прожиточного минимума в стране. Также «URA.RU» сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой России бедность граждан.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров