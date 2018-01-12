Модель рассказала, как «недорого» одеться на месячную зарплату. ФОТО

08:08 12 января 2018 0

Елена Перминова рассказала о своей симпатии к масс-маркетам Фото: Елена Перминова, Instagram

Модель и блогер Елена Перминова поделилась в Instagram снимком, под которым написала, что одеваться стильно не всегда дорогое удовольствие. На что многие подписчики отреагировали возмущением: один раз «пошопиться» за «небольшие деньги» по ее меркам — для кого-то месячная зарплата.

Девушка предложила пользователям поучаствовать в конкурсе: тот, кто первый назовет приблизительную цену ее наряда, получит подарок, сообщает Kp.ru. Оказалось, что он стоит около десяти тысяч рублей. В то время как одни пользователи соцсети восхитились умением Перминовой всегда выглядеть хорошо даже за небольшие деньги, другие упрекнули ее.

«Дорого — не всегда стильно, ведь стиль далеко не мода. Респект… Определенно… стиль улавливается человеком, а не дорогой одеждой. Какая вы крутая… На красивой женщине с прекрасной фигурой и тонким вкусом, как у Елены, все смотрится просто шикарно», — забросали модель комплиментами одни. «Дааа, когда прожиточный минимум в регионе 13 т. р., это дорого!.. Как же дорого-то… Для кого-то это месячная зарплата, капец», — раскритиковали модель в комментариях к посту другие.

Ранее россияне рассказали, что для достойного проживания им будет достаточно 40 тысяч рублей в месяц. «Национальная служба новостей» отметила, что эта сумма несопоставима с размером прожиточного минимума в стране. Также «URA.RU» сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал главной проблемой России бедность граждан.