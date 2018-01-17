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18 января 2018
17 января 2018
20:45  17 января 2018 3

Кузнецова призвала строить современные перинатальные центры, чтобы повысить рождаемость

Заседание Межведомственной рабочей группы при Уполномоченном при Президенте России по правам ребенка. Москва, кузнецова анна
Анна Кузнецова поддержала президентскую программу по строительству перинатальных центровФото: Владимир Андреев © URA.RU

Современные перинатальные центры и внимательные врачи являются важным фактором для принятия женщиной решения о рождении детей. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«От уровня профессионализма врачей и проявленной при первых родах заботы во многом зависит, вернется ли роженица за вторым ребенком, примет ли она решение стать многодетной матерью», — приводит слова Кузнецовой РАПСИ. По мнению детского омбудсмена, открытие новых перинатальных центров положительно скажется на демографической ситуации в стране. Она отметила, что еще в 2000 году менее трети российских семей воспитывали в семьях двух детей, на данный момент таких семей уже более 40%. Количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, выросло с 11 до 19%.

Тему перинатальных центров Кузнецова подняла в связи с посещением главой государства Владимиром Путиным нового перинатального центра в подмосковной Коломне, поддержав президентскую программу строительства перинатальных центров по всей стране. Детский омбудсмен подчеркнула, что оснащенные современным оборудованием центры стали ключевым фактором в снижении младенческой смертности. Так, за последние 18 лет младенческая смертность снизилась в 2,6 раза, достигнув в России исторического минимума.

Отметим, что Анна Кузнецова сама является многодетной матерью. Вместе с супругом Алексеем Кузнецовым (священником) они воспитывают шестерых детей. Также она известна своей деятельностью по поддержке беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Нина Калинина
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