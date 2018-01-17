20:45 17 января 2018 3

Анна Кузнецова поддержала президентскую программу по строительству перинатальных центров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Современные перинатальные центры и внимательные врачи являются важным фактором для принятия женщиной решения о рождении детей. Об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«От уровня профессионализма врачей и проявленной при первых родах заботы во многом зависит, вернется ли роженица за вторым ребенком, примет ли она решение стать многодетной матерью», — приводит слова Кузнецовой РАПСИ. По мнению детского омбудсмена, открытие новых перинатальных центров положительно скажется на демографической ситуации в стране. Она отметила, что еще в 2000 году менее трети российских семей воспитывали в семьях двух детей, на данный момент таких семей уже более 40%. Количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей, выросло с 11 до 19%.

Тему перинатальных центров Кузнецова подняла в связи с посещением главой государства Владимиром Путиным нового перинатального центра в подмосковной Коломне, поддержав президентскую программу строительства перинатальных центров по всей стране. Детский омбудсмен подчеркнула, что оснащенные современным оборудованием центры стали ключевым фактором в снижении младенческой смертности. Так, за последние 18 лет младенческая смертность снизилась в 2,6 раза, достигнув в России исторического минимума.

Отметим, что Анна Кузнецова сама является многодетной матерью. Вместе с супругом Алексеем Кузнецовым (священником) они воспитывают шестерых детей. Также она известна своей деятельностью по поддержке беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.