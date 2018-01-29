Мужчина выиграл в лотерею миллион долларов и умер

Американец Дональд Савостано выиграл в лотерею миллион долларов, а спустя три недели после получения денег скончался. У 51-летнего мужчины внезапно обнаружили рак в последней стадии, врачи ничем не могли ему помочь.
По профессии Савостано был плотником, передает телеканал 360. Уровень зарплаты у него был невысокий, жил небогато. В начале декабря 2017 года он купил за десять долларов билет праздничной лотереи и выиграл один миллион долларов.
«Я не строю экстравагантных планов. Куплю новый пикап, расплачусь с долгами и сделаю вложения в будущее», — поделился Дональд Савостано после того, как получил чек на 661,8 тысяч долларов (по условиям лотереи при единоразовой выплате вычитается около трети от выигрышной суммы). Однако 26 января мужчина скончался.
Ранее «URA.RU» сообщало о выигрыше в полмиллиарда долларов, который стал вторым по величине джекпотом за всю историю США. Имя счастливчика неизвестно, о выигрыше рассказал представитель лотереи Powerball.