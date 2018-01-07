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07 января 2018
Главные новости Москвы
14:35  07 января 2018 2

Любитель лотерей сорвал джекпот в полмиллиарда

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги, кейс
7 декабря американец проснулся богачомФото: Pixabay

В США неизвестный покупатель лотерейного билета выиграл 560 миллионов долларов. Выигрыш, составляющий более 32 млрд в пересчете на рубли, стал вторым по величине джекпотом за всю историю страны. Теперь счастливчику предстоит определиться: забрать все деньги (и заплатить солидный налог), либо получать ежегодные выплаты.

Счастливчик приобрел билет лотереи Powerball, розыгрыш тиража которой состоялся 6 января. Выигрышными стали числа 12, 29, 30, 33 и 61, сообщает Life.ru, число-бонус — 26. «Мы рады сообщить, что один билет, проданный в Нью-Гэмпшире, принёс джекпот в размере 559,7 $ млн, — приводит телеканал АБС слова представителя лотереи. В прошедшем году медсестра больницы в штате Массачусетс разбогатела еще больше, выиграв 758 миллионов долларов — почти 44 млрд рублей по текущему курсу.

Самый невероятный выигрыш в истории российских лотерей достался пенсионерке из Воронежской области — также более полумиллиарда, но уже в отечественной валюте. Теперь, как сообщало «URA.RU», Наталью Власову буквально атаковали мошенники и недоброжелатели. Нанять охрану, как ей успели посоветовать, женщина не может — выигрыш ей будут выплачивать по частям лишь в наступившем году. Удача пенсионерки вызвала повышенный спрос на лотерейные билеты, но новогодние миллиардные розыгрыши разочаровали ее последователей.

Алексей Шумов
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