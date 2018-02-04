Пришедших за скромным выигрышем в лотерею супругов обескуражила сумма чека

13:23 04 февраля 2018 3

Пара рассчитывала только на тысячу долларов Фото: Ken Teegardin/Flickr

Семейная пара американцев из штата Индиана оказалась шокирована, когда вместо одной тысячи долларов организаторы лотереи выдали им чек на миллион.

Супруги Синди и Стив Ули регулярно играли в лотерею на протяжении всей совместной жизни, но удача им не улыбалась, пишет «Российская газета». По этой причине выигрышный билет затерялся где-то в квартире и был отнесен в офис организатором не сразу.

Однажды во время уборки Синди обнаружила счастливый билет и рассказала мужу. Супруги, решившие, что выиграли тысячу долларов, пришли к организаторам, но получили чек совсем на другую сумму.

Оказалось, что в действительности пара выиграла миллион. «Это не тысяча долларов», — только и смог произнести ошеломленный хозяин семейства. Супруги были настолько шокированы своим выигрышем, что не смогли ответить на традиционный вопрос организаторов о том, на что они потратят деньги.