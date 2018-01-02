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03 января 2018
02 января 2018
20:01  02 января 2018 9

Новогодний розыгрыш миллиарда разозлил россиян. ФОТО

Ликвидация игрового оборудования. Челябинск., лотерея
В Сети пользователи называют трансляции розыгрышей «псевдопрямыми»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители России возмутились из-за новогодней лотереи, на которой разыгрывался призовой фонд в миллиард рублей. Один из участников игры рассказал, что результаты появились в интернете раньше, чем начался розыгрыш призов в прямом эфире.

Пользователь Boooyooo на сайте «Пикабу» написал, что «везде афишировалось», будто розыгрыш лотереи «Разыграем миллиард» пройдет 1 января 2018 года в прямом эфире, в 20:00 по московскому времени. «А в итоге имеем, что результаты уже были в интернете гораздо ранее этого времени, так как, по сути, в каждом регионе России эфир показывался ровно в 20:00 по местному времени. В московском эфире при этом все равно красовалась надпись „Прямой эфир“», — пожаловался автор сообщения.

Игрок рассказал, что обращался в онлайн-службу поддержки, там ему ответили, что результаты были опубликованы в 22:00 по Москве, а затем перестали реагировать на сообщения. В комментариях пользователь Mitas57 заявил, что такие «псевдопрямые трансляции» можно увидеть каждую неделю.

Игрок обращался в онлайн-службу поддержки, но там ему перестали отвечать на вопросы
Фото: Pikabu

«И каждый раз в тираже участвуют только билеты, проданные до первой трансляции розыгрыша в телевизоре. После этого можно хоть обмазаться билетами с номерами, совпадающими с выпавшими в тираже, — билет будет действителен только на следующий тираж», — написал комментатор.

Оперативно получить комментарий в пресс-службе компании «Сто Лото», организовавшей новогоднюю лотерею, не удалось — абонент был недоступен.

Ранее житель Воронежской области выиграл квартиру в лотерею, сообщает «Федеральное агентство новостей». Игрок стал счастливым обладателем одной из 50 жилых площадей.

Виктор Дорофеев
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