Российский центр по примирению в Сирии сообщил о жертвах после обстрела террористов

01:58 21 февраля 2018 1

Боевики обстреляли жилые кварталы Дамаска Фото: depositphotos.com © URA.RU

За последние сутки жилые кварталы Дамаска шесть раз подвергались обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате ранены девять жителей города, сообщили в центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей», — приводит РИА «Новости» сообщение ЦПВС.

Российский центр по примирению, как напоминает портал Newinform, ранее тоже подвергся обстрелу боевиков. Среди российских военных жертв нет.