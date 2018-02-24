00:23 24 февраля 2018 0

Юлия Коган была солисткой «Ленинграда» с 2010 по 2013 год Фото: Юлия Коган, Instagram

Певица Юлия Коган, ранее принимавшая участие в работе группы «Ленинград», креативно подошла к вопросу поздравления мужчинам с Днем защитника Отечества. Свое полуобнаженное фото вокалистка разместила на своей странице в сети Instagram.

«Дорогие мужчины поздравляю вас с праздником!!! мы вас любим!!!! без вас нам бы было грустно!!!!! С Днем Защитника Отечества!!!», — написала Юлия (орфография автора сохранена — ред.). При этом на вопрос, почему поздравление выглядит именно так, певица ответила вопросом: «а что не могу себе позволить?»

Несмотря на то, что некоторые подписчики сочли фотографию певицы слишком откровенной, большинство все же присоединились к поздравлениям и одарили исполнительницу комплиментами, передает телеканал 360. Отметим, что артистка выступала в качестве солистки группы «Ленинград» с 2010 по 2013 год, до этого выстуапая в бэк-вокале.