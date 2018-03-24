Бузова вспомнила, как мыла полы, чтобы заработать на одежду

13:23 24 марта 2018 0

Сейчас телеведущая рада, что ее воспитали трудолюбивым человеком Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем нелегком детстве. Так, ей пришлось мыть полы в поликлинике, чтобы заработать деньги на джинсы.

Как пишет РЕН-ТВ, в одном из интервью Бузова рассказала, как в детстве мечтала о бордовых бархатных джинсах. Стоили они 100 долларов. Однако мама будущей певицы денег на обновку не дала, а предложила дочери заработать самой. И Ольге пришлось мыть полы в поликлинике, где работала ее мама. «И тогда мне мама сказала: «Если хочешь в этой жизни что-то получить — не жди ни от кого», — вспоминает Бузова, отмечая, что именно такое воспитание сделало ее трудолюбивым человеком.

Ранее Ольга Бузова анонсировала свое новое шоу. На youtube-канале знаменитость обещает сделать сериал, в котором расскажет фанатам о закулисной жизни.