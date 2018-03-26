Из горящего ТЦ в Кемерово тащили телевизоры и шубы

17:15 26 марта 2018 0

Выжившие при пожаре в Кемерово рассказали шокирующие подробности трагедии Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

Люди, которым удалось спастись во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», рассказали новые шокирующие подробности происходившей на их глазах трагедии. По их словам, некоторые посетители, прежде чем покинуть здание, захватили с собой дорогостоящие товары из магазинов.

Очевидцы рассказали, что, когда в ТЦ «Зимняя вишня» началась паника и всюду начал распространяться едкий дым, продавцы бросили товар и устремились к выходу, пишут «Дни.ру». Несколько граждан воспользовались ситуацией и стали брать с собой плазменные телевизоры, шубы и посуду. Даже падая и обгорая, они не желали расставаться с наживой. В то же время уже после трагедии, когда люди стали нести к торговому комплексу свечи, цветы и мягкие игрушки, нашлись другие недобросовестные жители города, которые захотели нажиться на произошедшем. Они стали продавать принесенные игрушки с другой стороны ТЦ «Зимняя вишня». Тогда горожане, ставшие свидетелями этого, обратились к полицейским.

Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. СК России и МЧС подтвердили гибель 64 человек, при этом шесть человек до сих пор числятся пропавшими без вести, сообщал телеканал 360. Ранее Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ в стране, в которых есть развлекательные комплексы, пишет «Национальная служба новостей».