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28 марта 2018
Главные новости 
09:00  28 марта 2018 0

Трагедия объединила россиян, циничный траур «Бургер Кинга», Россия перестала пить. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Народная акция на Тверской улице
В России объявлен национальный траурФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 28 марта. Владимир Путин объявил национальный траур по погибшим в Кемерове.

Главные новости к этому часу:

Всем пятерым фигурантам дела о пожаре в ТРК «Зимняя вишня» предъявили обвинение. В СК рассказали, за что отвечали обвиняемые, и какую роковую ошибку совершил сотрудник ЧОП.

Трагедия в Кемерове объединила россиян. Стихийные многотысячные митинги проходят по всей стране — люди несут на площади цветы, свечи и игрушки. Рядом с рядовыми горожанами толпятся VIP и звезды. Екатеринбург тоже присоединился к трауру — над городом зажгли огромную свечу в честь погибших.

Но не все отнеслись к жертвам пожара с должным уважением. В соцсетях разгорелся скандал из-за очередной циничной выходки «Бургер Кинга». Сеть фастфуда присоединилась к всероссийскому трауру, но скорбеть решила на фоне неоднозначной рекламы. А украинский пранкер, который врал о сотнях погибших в Кемерове, объяснил свой «розыгрыш».

В Екатеринбурге совершили налет на Сбербанк. Дошло до взрывов и стрельбы. Бандиты были в масках, чтобы скрыть лицо от камер видеонаблюдения. У нас — фото с места «голливудского» ограбления.

Эксперты посчитали, сколько так называемых «свободных денег» есть у россиян. И рассказали, что будет с зарплатами и пенсиями в 2018 году.

Россияне стали меньше пить. Практически в два раза меньше, если сравнивать с показателями пятилетней давности. У нас — интересные цифры.

Кирилл Егоров
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