Минтруд обещает увеличить пособие по безработице в России

Министерство труда РФ намерено с 1 января 2019 года повысить размер пособий по безработице. В настоящее время обсуждается, на сколько именно необходимо их поднять.
Уведомление о начале общественных обсуждений инициативы опубликовано на федеральном портале проектов нормативных актов. Размер пособий по безработице не повышался с 2009 года, и в настоящее время они не обеспечивают необходимого объема доходов даже на уровне прожиточного минимума, сообщает телеканал 360.
Кроме того, что низкий размер пособий ведет к тому, что люди попросту не видят смысла регистрироваться в службах занятости. Изменение ставок должно позволить, в том числе, решить и эту проблему. Обсуждения продлятся 15 дней, предложения принимаются до 12 апреля.