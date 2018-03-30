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30 марта 2018
10:17  30 марта 2018 5

Минтруд обещает увеличить пособие по безработице в России

Клипарт , купюры, копейки, рубли, валюта
В министерстве труда обеспокоены тем, что центры занятости пустуютФото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство труда РФ намерено с 1 января 2019 года повысить размер пособий по безработице. В настоящее время обсуждается, на сколько именно необходимо их поднять.

Уведомление о начале общественных обсуждений инициативы опубликовано на федеральном портале проектов нормативных актов. Размер пособий по безработице не повышался с 2009 года, и в настоящее время они не обеспечивают необходимого объема доходов даже на уровне прожиточного минимума, сообщает телеканал 360.

Кроме того, что низкий размер пособий ведет к тому, что люди попросту не видят смысла регистрироваться в службах занятости. Изменение ставок должно позволить, в том числе, решить и эту проблему. Обсуждения продлятся 15 дней, предложения принимаются до 12 апреля.

Игорь Чукреев
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