Пожизненно лишенная прав стритрейсерша Мара Багдасарян показала свое новое водительское удостоверение. Автохулиганка рассказала об этом на своей странице в Instagram.
Багдасарян разместила в соцсети фото, на котором она держит новое водительское удостоверение. На снимке отчетливо видны инициалы стритрейсерши и срок действия прав. Лицо девушка предусмотрительно замазала. «Наконец-то вернули права, надеюсь этого больше никогда не повторится», — подписала Багдасарян в описании фото.
Правда, позже Багдасарян удалила снимок. Пользователи соцсетей решили, что это была своеобразная первоапрельская шутка от московской автохулиганки.
Интересно, что пожизненно лишенную прав девушку вчера снова поймали на дороге. Автохулиганку задержали за рулем «Мерседеса» на Ленинградском проспекте в Москве. В отношении Багдасарян составлен административный протокол.