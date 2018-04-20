В Мурманской области 42 пассажира теплохода не могут сойти на берег из-за шторма

01:43 20 апреля 2018 0

В течение недели людям пришлось питаться за свой счет ФОТО: Википедия, Anna

Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская», который следовал по маршруту Мурманск — Островной, в связи с погодными условиями провели на борту целую неделю. Из-за шторма в Островном оказался разрушен причал и пристать к берегу не представлялось возможным.

Сперва корабль не имел возможности отравиться в рейс из-за того, что шторм снес причал в Островном, поэтому теплоход не мог пришвартоваться. В течение всего этого времени пассажиры, среди которых беременная невеста, диабетик, а также пожилые люди, оставались в каютах. В настоящий момент судну удалось добраться до Островного, однако ситуация резко ухудшилась: из-за волнения на море теплоход по-прежнему не может пристать к берегу.

«На борту находятся люди с грудными детьми, женщина с диабетом, которая нуждается в инъекциях инсулина, а также девушка в положении. Все это время пассажирам каждый день говорили, что уже „завтра“ теплоход отправится в путь», — приводит RT слова пассажирки. Также она добавила, что Мурманское морское пароходство предоставило возможность людям жить и ночевать на корабле, однако питаться пассажирам пришлось уже за свой счет.

Отметим, Островной является закрытым административно-территориальным образованием в 360 км от Мурманска. В городе расположена военно-морская база Северного флота «Гремиха».