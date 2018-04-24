03:23 24 апреля 2018 0

Полицейским удалось задержать лихача ФОТО: Pixabay, Meli1670

В канадском городе Торонто фургон на высокой скорости въехал в толпу пешеходов. В результате происшествия погибли девять человек, еще 16 пострадали.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя транспортного средства, сообщает «Национальная служба новостей». После совершения наезда на группу пешеходов, злоумышленник пытался скрыться с места преступления. О мотивах поступка задержанного пока ничего неизвестно.

Также сообщается, что граждане России не пострадали в происшествии с наездом фургона на пешеходов. По сообщению российского посольства в Оттаве, в настоящий момент информация о пострадавших или погибших россиянах не поступала, передает «Федеральное агентство новостей». Посольство и генеральное консульство РФ в Торонто «находятся в постоянном контакте с властями».